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Назван феномен Украины, который поможет ей пережить кризис
В критические моменты истории Украина способна выдержать удар, благодаря своему сильному обществу. Есть надежды, что и нынешний кризис будет преодолен, а потому лучше сосредоточиться на планировании жизни в посткризисный период. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил известный интеллектуал, ученый и публицист Ярослав Грицак.
«Украина имеет определенный запас прочности — в первую очередь не как экономика или как государство, а как общество… Мы выстоим. Так что не будем пугать себя тем, что Украина исчезнет», — призывает Грицак.
Ученый напоминает: в новейшей истории Украины был не один кризис, но они быстро стираются из памяти, и каждый политический катаклизм воспринимается как первый.
«Мы как-то совсем забыли, что в 1994 году вышли из страшнейшего политического, экономического и национального кризиса, который привел к уходу Кравчука и новым выборам. Тогда мы стояли на пороге распада государства и даже гражданской войны. Мы уже расслабились и забыли про „русскую весну“ 2014 года», — отметил историк.
Грицак призывает думать не о крахе, а о реформах в Украине после выхода из кризиса. «Украина выстоит, если выстоит мир. Если он не сойдет с ума и не дойдет до худших вариантов — таких, как мягкий апокалипсис… Давайте уже сегодня думать, что будет после кризиса и после Зеленского. Украина до сих пор не выполнила своего домашнего задания о реформировании, и никакой карантин нас от этого задания не освобождает», — напомнил ученый.
Прогноз, как изменится мир после экономического спада и пандемии, читайте в интервью Ярослава Грицака «Человечество ждет откат назад, и это неминуемо».
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