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Спорт

Ястремская рассказала о пользе изоляции и показала сногсшибательные фото

8:50 13 апреля 2020 374
Даяна Ястремская
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская на время пандемии коронавируса вернулась в родную Одессу. Находясь на карантине, спортсменка без дела не сидит, а проводит активную волонтерскую деятельность, раздавая продуктовые наборы нуждающимся людям — пенсионерам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода.

А в перерывах между добрыми делами Даяна радует своих поклонников обворожительными фото, на которых предстает в неожиданных образах, и делится философскими мыслями.

«Жизнь — это не то, что происходит с тобой, это то, что ты способен создать в это непростое для всех время! Цените минуты, проведённые вместе с близкими и наедине с собой, ведь изоляция лучший способ вывести себя на совершенно новый уровень!» — написала Ястремская.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская проиграла экс-первой ракетке мира Мугурусе на турнире в Дохе.

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