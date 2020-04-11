27.05 / 27.47 29.27 / 29.88
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Ибрагимович и Погба устроили челлендж на меткость: сеть в восторге (видео)

13:39 11 апреля 2020 187
Ибрагимович и Погба
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Пока футбол практически во всем мире «поставлен на паузу» из-за пандемии коронавируса, спортсмены устраивают различные челленджи, не выходя из своих домов.

Так, звездный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович показал чудеса техники, отправив пяткой мяч в мусорную корзину, и выставил видео на своей странице в Instagram, просто отметив своего бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и оставив подпись: «Игра окончена».

Француз с ответом не стал медлить, и буквально через час опубликовал свой ролик, на котором рикошетом от стены попадает мячом в детское баскетбольное кольцо. «Для меня было за честь сразиться со львом и победить его. А теперь игра окончена», – написал Поль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская легкоатлетка-красавица Юлия Левченко приняла участие в челлендже и получила похвалу от Криштиану Роналду.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Огненный ад: шокирующие фото пожара в Чернобыльской зоне

Огненный ад: шокирующие фото пожара в Чернобыльской зоне

Врачи оказывают экстренную помощь больному

Хроники коронавируса: главные события в мире 11 апреля (обновляется)

лечение коронавируса в Украине

От подозрения до реанимации: как в Украине лечат инфицированных коронавирусом

Вербное воскресенье

Поздравления с Вербным воскресеньем 2020 и праздничные открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер