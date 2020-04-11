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Ибрагимович и Погба устроили челлендж на меткость: сеть в восторге (видео)
Пока футбол практически во всем мире «поставлен на паузу» из-за пандемии коронавируса, спортсмены устраивают различные челленджи, не выходя из своих домов.
Так, звездный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович показал чудеса техники, отправив пяткой мяч в мусорную корзину, и выставил видео на своей странице в Instagram, просто отметив своего бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и оставив подпись: «Игра окончена».
Француз с ответом не стал медлить, и буквально через час опубликовал свой ролик, на котором рикошетом от стены попадает мячом в детское баскетбольное кольцо. «Для меня было за честь сразиться со львом и победить его. А теперь игра окончена», – написал Поль.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская легкоатлетка-красавица Юлия Левченко приняла участие в челлендже и получила похвалу от Криштиану Роналду.
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