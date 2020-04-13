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Мир

Плюс к коронавирусу: по югу США пронеслись разрушительные торнадо (фото, видео)

10:39 13 апреля 2020 27
Вызванные торнадо разрушения
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Для жителей южных американских штатов к пандемии коронавируса прибавилось еще одно бедствие. По меньшей мере шесть человек погибли в результате разрушительных торнадо, которые пронеслись по территориям Техаса, Луизианы, Миссисипи и Оклахомы. Разрушены и повреждены сотни домов.

Как сообщает CNN, лишившиеся крова люди вынуждены переселиться во временные убежища. Ситуация осложняется необходимостью соблюдать социальную дистанцию. Пострадавшие от стихии стараются располагаться подальше друг от друга, однако это не всегда получается.

В начале марта, как писали «ФАКТЫ», на американский штат Теннесси обрушился торнадо: погибли 25 человек.

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Вызванные торнадо разрушения

Плюс к коронавирусу: по югу США пронеслись разрушительные торнадо (фото, видео)

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