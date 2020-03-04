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На американский штат Теннесси обрушился торнадо: погибли 25 человек
На Соединенные Штаты Америки снова обрушилась непогода, при этом в центре удара торнадо оказался штат Теннеси на юге страны.
Об этом передает телекомпания NBC со ссылкой на власти штата.
Сообщается, что количество погибших в результате торнадо достигло 25 человек.
Больше всего жертв подтверждено в округе Патнам. Затем следуют округи Бентон, Уилсон и Дэвидсон.
По данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), стихийное бедствие стало вторым в истории Теннесси по числу жертв.
Так, 22 марта 1952 года вихри привели к гибели 38 человек в этом штате, а 5 февраля 2008 года — к гибели 22 человек. Ровно год назад торнадо унес жизни 23 человек в округе Ли (штат Алабама).
Также стихийное бедствие привело в Теннесси к разрушению десятков построек и к обрывам линий электропередачи. Около 43 тыс. потребителей в штате до сих пор остаются без электроэнергии.
По словам начальника пожарной охраны Нэшвилла (столицы штата) Уильяма Свонна, пожарная служба города получила более 400 экстренных вызовов при торнадо. При этом в районные больницы были доставлены не менее 156 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в феврале в результате удара «Забине» по Германии был нанесен ущерб на сумму не менее 700 миллионов евро.
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