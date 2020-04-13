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В Ровенской области пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку и "сбежал" с места аварии в столб (фото)
В Ровенской области в поселке Владимирец пьяный водитель сбил на дороге пенсионерку. 80-летняя женщина скончалась на месте, но и водителю не удалось уйти от наказания. Пытаясь скрыться, мужчина успел отъехать лишь на полкилометра, а потом въехал в электроопору. Там его и задержали полицейские.
Проверка на алкотестере показала, что за руль 44-летний житель Владимирца сел после неумеренных возлияний. Алкотестер показал 3,07 промилле алкоголя — тяжелое отравление, наступающее после распития бутылки водки единолично.
ДТП случилось вечером 12 апреля. Водителя поместили в изолятор временного содержания и готовятся на два месяца заключить под стражу. «Audi А6» изъята и стоит на штрафплощадке.
Напомним, полиция отчитывалась, что за время карантина аварийность на дорогах снизилась, есть вероятность, что пойдет на спад преступность за счет сокращения карманных и квартирных краж.
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