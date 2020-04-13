Как на карантине не возненавидеть близких людей: советы психотерапевта

Здоровье и медицина

Как пережить вынужденный карантин без паники и нервных срывов? Чем занять себя в эти дни? Что поможет отвлечься от тревожных мыслей? В чем искать позитив в сложившейся ситуации? Эти и другие вопросы «ФАКТЫ» задали доктору психологических наук, профессору Полтавского Национального педагогического университета, семейному психологу и психотерапевту Кире Седых.

«Нужно дозировать информацию о коронавирусе. 10−30 минут в день достаточно»

— Кира Валерьевна, врачи утверждают, что у впечатлительных людей на фоне переживаний может даже проявиться один из признаков коронавирусного заболевания — повышенная температура.

— Не могу этого утверждать, равно как и отрицать. Но точно знаю: когда человека накрывает паника, у него зашкаливают артериальное давление и частота сердечных сокращений. Это очень вредно для сосудов. Может случиться даже инсульт или инфаркт.

— Какая информация наиболее негативно воздействует на подсознание?

— Когда мы изо дня в день слушаем сообщения о большом количестве смертей, у нас нарастает тревога. Психика так устроена, что мы сразу представляем себе картину смерти, и поэтому волнуемся.

— Что же делать? Вообще «выключить» себя из информационного пространства?

— Дозировать информацию. 10−30 минут в день — этого достаточно, чтобы быть в курсе новостей. Даже 40 минут, а тем более два часа подряд изучать все, что появляется о коронавирусе в открытых источниках, — это уже перебор, который негативно сказывается на психике.

Важно уяснить: мы не в состоянии что-либо изменить, поэтому не стоит из-за этого накручивать себя.

— Постоянное пребывание нескольких человек (причем порой разных поколений) в четырех стенах неизбежно провоцирует недовольство, конфликты, ссоры. В Китае, как известно, даже случился всплеск разводов после карантина. Что можно сделать, чтобы сгладить негатив?

— Многие живут в тесных квартирах, где сложно иметь личное пространство. Если вы находитесь под одной крышей с другими членами семьи, единственный способ сохранить добрые отношения и не накопить раздражение — научиться разъединяться и уменьшать общение. Надо договориться, что, например, с 10:00 до 12:00 никто ни с кем не разговаривает, каждый занимается простыми вещами: кто-то готовит на кухне, кто-то делает зарядку на балконе, кто-то читает в спальне, а кто-то, возможно, медитирует в ванной… То есть нужно на время стать интровертом.

Очень хорошо, если в семье есть домашнее животное. Забота о нем — дополнительный положительный стимул. Еще лучше, если школьники, которые не входят в группу риска, возьмут шефство над престарелыми одинокими соседями и помогут им с покупками продуктов, лекарств.

Объединяют совместные игры взрослых и детей.

Очень помогает прикладное действие. Нынче как раз огородная пора. Многие могут избавиться от тревожных состояний, взяв в руки лопату.

«Перед вселенской бедой оказались все равны»

— У одиноких людей тоже сейчас проблемы?

— У них как раз проблема с общением: на работу не ходят, встречаться с друзьями нет возможности, в кафе не посидишь. То есть нарушен режим общения, что тоже вызывает раздражение. Я советую им найти для себя приятное и полезное занятие. Сейчас хорошее время, например, для того, чтобы начать самостоятельно изучать иностранные языки, для волонтерства.

Интересные советы, чем себя занять на карантине, можно найти в интернете — там их довольно много.

— В чем вам видится позитив нынешней ситуации?

— Коронавирус позволил человечеству хотя бы на полшага отойти от тотального эгоизма. Мы начинаем сочувствовать другим, проявлять солидарность с целыми народами. Это период переоценки ценностей. Сейчас действительно не важно, какие кроссовки или джинсы мы носим, на какой машине ездим. Многие жили как потребители, забыв о духовности. Теперь осознаем, что перед общечеловеческой бедой все равны, и надо больше думать, говорить о культуре, традициях, высоких материях.

Природа сделала нас сильными, устойчивыми в отношении болезней, запрограммировав на настороженность (рассеянный первобытный человек рисковал быть съеденными дикими зверями). И вот сейчас мы напуганы и насторожены. Думаю, это сыграет свою роль в том, что пандемия пройдет более-менее гладко.

— А как же эти огромные цифры смертей во всем мире, которые действительно пугают?

— Нужно менять свое отношение к смерти. Это закономерный биологический процесс. Бессмертных нет. Люди каждый день болеют и каждый день умирают. К 75−85 годам человек обычно исчерпывает свой жизненный ресурс. В случае смерти пожилых людей проще думать с благодарностью об их свершениях, о том, что они оставили после себя.

В последние полстолетия многие, особенно на Западе, жили в комфортных условиях — вкусно ели, сладко спали, при высоком уровне медицины. Поэтому и продолжительность жизни выросла. В Украине (наверное, здесь уместно сказать, к счастью) нет такого количества старожилов, как в Европе, наши пенсионеры не ведут столь активной социальной жизни, как там. Поэтому надо надеяться, и количество смертей от коронавируса у нас будет не столь впечатляющим.

Да, мы выходим из зоны комфорта. Начинаем трезво смотреть на многие вещи. На наших глазах происходит эволюционный процесс. И это всегда плюс.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» семейный психолог Анна Громова дала советы, как семейным парам пережить карантин и не развестись.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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