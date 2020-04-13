27.01 / 27.38 29.20 / 29.85
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Великий понедельник 13 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день

11:57 13 апреля 2020 344
молитва
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Для христиан восточного обряда началась очень важная и полная ритуалов неделя в году. Страстная неделя, предшествующая празднику Пасхи, отличается особо строгим постом. Кроме того, каждый день имеет свое особое название, традиции, приметы.

Начиналась Страстная неделя с Великого понедельника. Этот день традиционно проводили, убирая жилье и двор, чтобы в чистоте встретить светлый праздник Воскресения. Кроме того, можно было начинать мыть окна в доме, чтобы не откладывать все эти работы на Чистый четверг. К уборке дома привлекалась вся семья от мала до велика, тем более, что работы в саду и в поле на Страстной неделе не приветствовались.

В Великий понедельник чинили, красили, латали прохудившиеся вещи в доме. После того, как основные работы были выполнены, семьи духовно готовились к предстоящему празднику, читали Евангельские притчи. Традиционно в начале Страстной недели вспоминали притчу о бесплодной смоковнице и долготерпении Божьем. Изложенная в Святом Письме история должна была дать правильный настрой на всю предстоящую неделю.

В условиях карантина Церковь советует прихожанам молиться дома утром и вечером, читая особые молитвы для Страстной седмицы.

Напомним, в хрониках упоминается, что в Киеве XIX века Страстную неделю проводили, готовясь к празднику, в том числе покупая продукты. Было принято украшать стол и комнаты живыми цветами, а потому всю неделю шла бойкая торговля цветущей зеленью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

маска

"Всадник без головы": Ермолаев резко высказался о власти и рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

Полицейские в медицинских масках

Потребовал надеть маски: под Одессой жестоко избили подполковника полиции

Яворовский полигон

Военный-контрактник насмерть забил своего сослуживца на Львовщине: первые детали ЧП

Киево-Печерская Лавра

Лавру закрыли на карантин: коронавирусом там заразились еще 63 человека

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер