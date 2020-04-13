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- 11:57 Великий понедельник 13 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день
Великий понедельник 13 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день
Для христиан восточного обряда началась очень важная и полная ритуалов неделя в году. Страстная неделя, предшествующая празднику Пасхи, отличается особо строгим постом. Кроме того, каждый день имеет свое особое название, традиции, приметы.
Начиналась Страстная неделя с Великого понедельника. Этот день традиционно проводили, убирая жилье и двор, чтобы в чистоте встретить светлый праздник Воскресения. Кроме того, можно было начинать мыть окна в доме, чтобы не откладывать все эти работы на Чистый четверг. К уборке дома привлекалась вся семья от мала до велика, тем более, что работы в саду и в поле на Страстной неделе не приветствовались.
В Великий понедельник чинили, красили, латали прохудившиеся вещи в доме. После того, как основные работы были выполнены, семьи духовно готовились к предстоящему празднику, читали Евангельские притчи. Традиционно в начале Страстной недели вспоминали притчу о бесплодной смоковнице и долготерпении Божьем. Изложенная в Святом Письме история должна была дать правильный настрой на всю предстоящую неделю.
В условиях карантина Церковь советует прихожанам молиться дома утром и вечером, читая особые молитвы для Страстной седмицы.
Напомним, в хрониках упоминается, что в Киеве XIX века Страстную неделю проводили, готовясь к празднику, в том числе покупая продукты. Было принято украшать стол и комнаты живыми цветами, а потому всю неделю шла бойкая торговля цветущей зеленью.
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