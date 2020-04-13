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Четыре раза шел через границу: пограничники задержали нарушителя-рецидивиста
В Закарпатье пограничники задержали мужчину, которые в течение последних двух недель четыре раза пытался нелегально перейти границу — в последний раз он шел в обход пункта пропуска «Ужгород», который работает для автотранспорта.
Как сообщили в Госпогранслужбе, нарушителя без каких-либо документов обнаружили в 50 метрах от границы.
«При составлении протокола об административном правонарушении, правоохранители установили, что в течение последних двух недель это лицо задерживают уже четвертый раз за попытку нарушения границы. Ранее он пытался незаконно пробраться в Венгрию, Словакию и Румынию. Теперь судьбу „рецидивиста“ будет решать суд», — говоритс в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Госпогранслужбы задержали троих украинцев, которые должны были находиться на самоизоляции, однако покинули место обсервации и пытались выехать из страны.
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