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Происшествия

Четыре раза шел через границу: пограничники задержали нарушителя-рецидивиста

12:25 13 апреля 2020 85
Пограничник
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Закарпатье пограничники задержали мужчину, которые в течение последних двух недель четыре раза пытался нелегально перейти границу — в последний раз он шел в обход пункта пропуска «Ужгород», который работает для автотранспорта.

Как сообщили в Госпогранслужбе, нарушителя без каких-либо документов обнаружили в 50 метрах от границы.

«При составлении протокола об административном правонарушении, правоохранители установили, что в течение последних двух недель это лицо задерживают уже четвертый раз за попытку нарушения границы. Ранее он пытался незаконно пробраться в Венгрию, Словакию и Румынию. Теперь судьбу „рецидивиста“ будет решать суд», — говоритс в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Госпогранслужбы задержали троих украинцев, которые должны были находиться на самоизоляции, однако покинули место обсервации и пытались выехать из страны.

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