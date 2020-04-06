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На границе с Польшей оставили лишь два пункта пропуска: как можно въехать в Украину
Со 00:00 вторника, 7 апреля, на границе с Польшей останутся лишь два работающих пункта пропуска, через которые разрешен проезд автотранспорта, ни один из пунктов не разрешено пересекать пешеходам. Ранее на украинско-польской границе действовали три КПП.
Как сообщает посольство Украины в Республике Польша, будут действовать КПП Ягодин-Дорогуск и Кракивець- Корчева.
«Все граждане, которые пересекают госграницу, подлежат обсервации сроком на 14 дней», — напоминают в посольстве.
Тем временем в Госпогранслужбы Украины отмечают, что с 7 апреля будут работать лишь 19 пунктов пропуска, где можно пересечь украинскую государственную границу на авто.
«Согласно внесенным изменениям, с 00 ч. 00 мин. 7 апреля 2020 временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. Кроме того, в Украине другими правительственными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения», — говорится в сообщении.
Эксклюзивный материал о том, как в Украине с 6 апреля ужесточили карантин из-за пандемии коронавируса, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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