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Дожди и мокрый снег: какой будет погода в ближайшие дни
К Украине приближается холодный атмосферный фронт — во вторник, 14 апреля, резко похолодает в северных и западных областях, а также в Винницкой области.
«В северных и западных областях Украины, а также в Винницкой области 14 апреля температура воздуха резко упадет до +4 +9 градусов. На востоке, юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплая погода — в течение дня ожидается + 10 + 17 градусов. Но вечером уже похолодает и Черкасской области. А 15 апреля снижение температуры охватит всю Украину», — такой прогноз погоды на ближайшие дни дает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 14 апреля холодный атмосферный фронт принесет в страну дожди, а местами и мокрый снег. «Фронт будет перемещаться в течение суток с запада на восток Украины, поэтому восточные области он еще не успеет захватить, там — без существенных осадков. Ветер с южного, юго-западного поменяется на северо-западный, порывистый», — предупреждает синоптик.
В Киеве 14 апреля также резко похолодает — до +5 +7 градусов, ожидается дождь, существует вероятность и мокрого снега. В ночь на среду, 15 апреля, возможны заморозки — до -1−3 градуса, днем холодная погода удержится.
«16−17 апреля в Киеве потеплеет, однако в субботу, 18 апреля, и на Пасху снова ожидается похолодание. В районе 17−18 апреля в столице пройдут дожди. Словом, предпасхальная погода обещает быть пестрой, яркой, сложной и интересной. Все, как всегда в Украине», — иронизирует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды до конца весны и на начало лета.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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