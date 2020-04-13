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Спорт

Украинский журналист заразился коронавирусом (фото)

13:13 13 апреля 2020 211
Роман Куплевацкий
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Спортивный журналист Роман Куплевацкий, работающий на популярном Youtube-канале FootballHub, который входит в группу компаний «1+1 media», заразился коронавирусом.

«Затронуло и нас, „Футбол“. Сын нашего многолетнего оператора компьютерной верстки Владимира Куплевацкого Роман, работающий на „Плюсах“, а когда-то в режиме практики и у нас пописывал, невесть где подхватил эту проклятую заразу. Да не просто, а с самой болячкой, с положенными симптомами по полной программе! Вот и загремел с ней в больницу», — написал главный редактор популярного журнала «Футбол» Артем Франков.

Роман Куплевацкий работает на Youtube-канале FootballHub

Напомним, что на данный момент в Украине 3102 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 325 новых заболевших за последние сутки), 97 наших соотечественников смогли вылечиться от опасного недуга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный футболист «Ювентуса» Пауло Дибала повторно сдал положительный тест на коронавирус.

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