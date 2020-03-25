"За козла ответишь": Петросян уличил Степаненко в разбазаривании совместного имущества

Шоу-бизнес

Российская юмористка Елена Степаненко, посмеявшаяся недавно над новым романом Петросяна, засветила в своем новом шоу дорогую его сердцу вещицу. В программе «Еще не вечер» в кадр попала фигурка козла работы известного израильского мастера Франка Майслера.

«Этого козлика работы знаменитого израильского мастера Евгений Ваганович лично покупал на фабрике в городе Яффа. Стоит он 2500 долларов. Между тем, вот уже несколько месяцев идет оценка совместно нажитого имущества Евгения Вагановича и Степаненко — экспертам предстоит описать и оценить больше десятка квартир и другой недвижимости, счета в банках, автомобили, а также 5000 предметов искусства и редких уникальных вещей. В их число входит и данная статуэтка», — рассказал kp.ru адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Он отметил, что козлик находился в квартире в Зачатьевском переулке, в которой сейчас живет Степаненко и не пускает в жилье Петросяна.

«Она каждый раз чуть ли не обыскивает его на выходе, а сама, получается, втайне выносит из дома дорогие раритетные вещи», — говорит адвокат. Он также подчеркнул, что оценка имущества еще не окончена.

«Евгений Ваганович опасается, что бывшая жена его попросту разбазарит. Кто знает, куда делась эта статуэтка, может, Степаненко ее Бузовой подарила? И на месте ли все остальные вещи?», — тревожится Жорин.

Поклонники 66-летней Степаненко отмечают, что после развода она заметно похорошела — скинула лишние килограммы и сделала удачную пластику.

Сам Петросян пока эту тему не комментирует. Тем временем в СМИ обсуждают рождение ребенка 74-летнего юмориста и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой. Хотя она назвала эту новость «уткой».

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