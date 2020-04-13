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Онлайн-трансляция и дежурные священники: как отпразднуют Пасху в Одессе

13:34 13 апреля 2020 10
Куличи пасхальные
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В понедельник, 13 апреля, в Одесском горсовете провели совещание с участием первых руководителей города, области, представителями Одесской епархии. Обсуждали, как лучше организовать безопасное празднование Пасхи в городских церквях, не нарушая требований карантина, тем более что, по прогнозу Минздрава, пик заболеваемости в стране ожидается именно в этот период — начиная с 17 апреля.

Представители епархии рассказали, что в качестве превентивной меры густонаселенные районы города разбиты на кварталы, за каждым из которых закреплен дежурный священнослужитель. Он, в защитной маске, с 6 утра и до полудня будет находиться вне храма, на специально определенных и доведенных до сведения горожан местах (их 43) — со святой водой и прочей необходимой для совершения обрядов церковной утварью. В ходе проведения обряда будет звучать аудиозапись колокольного звона и каждый желающий сможет освятить пасхальные куличи в великий праздник.

Помимо того, видео ночной службы прихожане смогут посмотреть в режиме онлайн, а возле некоторых храмов будут установлены экраны, на которые будет транслироваться служба в режиме реального времени. Священники рекомендуют горожанам, особенно тем, кто находится в группе риска, воздержаться от похода в церковь. Также предлагают освятить куличи заранее, в течение следующей недели.

Отмечалось, что Вербное воскресенье показало: прихожан в церквях стало значительно меньше. На службу пришло менее 30 процентов от обычного числа. Поэтому, по мнению представителей епархии, в день Пасхи, людей в храмах так же будет меньше, принимая во внимание тот факт, что освятить продукты можно будет и перед входом в храм.

Подчеркивалось также, что крестного хода возле храмов не будет.

Такой порядок празднования на совещании утвердили единогласно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе на днях ввели дополнительные ограничения для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

«ФАКТЫ» отслеживают статистику заболеваемости по областям. По официальным данным на 09:30 13 апреля, в Украине подтверждены 3102 случая COVID-19. Зафиксированы 93 случая с летальным исходом и 97 случаев выздоровления пациентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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