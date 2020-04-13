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Чистый четверг 2020: поздравления, открытки, смс
Чистый (Великий) четверг в 2020 году отмечают 16 апреля. Мы уже писали, что можно и что нельзя делать в этот день.
А еще «ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток, которые вы можете отправить своим близким.
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Чистый четверг пусть несет очищение,
Пусть наполняет удачей ваш дом,
Пусть вместе с ним к вам придет вдохновение,
Пусть всегда радостью светится он.
Смойте все мысли, что сердцу не милы —
Пусть убегут они вместе с водой,
Радуйтесь жизни и будьте любимы,
Веру в душе вы носите с собой!
***
Перед Пасхою Священной
Чистый празднуем четверг,
Чтоб очиститься от скверны,
Чтобы смыть из сердца грех.
В этот день я вам желаю
От болезней всех отмыться,
От проблем, переживаний —
Вновь душевно возродиться.
Пусть наполнят дом ваш радость,
Смех, удача и достаток.
Чтоб вы чаще улыбались,
Чтоб во всём царил порядок.
***
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живёт уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
***
В день, что Чистым величают,
Вас сердечно поздравляю.
Пусть хранит вас ангел светлый,
С Четвергом вас, днем приветным.
***
Поздравлю с Чистым четвергом!
Так чисто будет пусть кругом.
Традиций вы не нарушайте —
Дома и души очищайте,
Дарите всем тепло и ласку.
Грядет уже Святая Пасха.
Ранее мы писали, что делали наши предки в Чистый четверг.
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Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.