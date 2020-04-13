Чистый четверг 2020: поздравления, открытки, смс

Общество и люди

Чистый (Великий) четверг в 2020 году отмечают 16 апреля. Мы уже писали, что можно и что нельзя делать в этот день.

А еще «ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток, которые вы можете отправить своим близким.

Чистый четверг пусть несет очищение,

Пусть наполняет удачей ваш дом,

Пусть вместе с ним к вам придет вдохновение,

Пусть всегда радостью светится он.

Смойте все мысли, что сердцу не милы —

Пусть убегут они вместе с водой,

Радуйтесь жизни и будьте любимы,

Веру в душе вы носите с собой!

***

Перед Пасхою Священной

Чистый празднуем четверг,

Чтоб очиститься от скверны,

Чтобы смыть из сердца грех.

В этот день я вам желаю

От болезней всех отмыться,

От проблем, переживаний —

Вновь душевно возродиться.

Пусть наполнят дом ваш радость,

Смех, удача и достаток.

Чтоб вы чаще улыбались,

Чтоб во всём царил порядок.

***

С самым Чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живёт уют,

Небеса любовь пошлют,

Каждый шаг благословят

И мечты осуществят!

***

В день, что Чистым величают,

Вас сердечно поздравляю.

Пусть хранит вас ангел светлый,

С Четвергом вас, днем приветным.

***

Поздравлю с Чистым четвергом!

Так чисто будет пусть кругом.

Традиций вы не нарушайте —

Дома и души очищайте,

Дарите всем тепло и ласку.

Грядет уже Святая Пасха.

Ранее мы писали, что делали наши предки в Чистый четверг.

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