Страстная неделя 2020: как молиться дома

Общество и люди

Начинается последняя неделя Великого поста — Страстная неделя (Страстная седмица). Считается, что настоящий христианин должен каждый день ходить в храм. Но из-за карантина это сделать достаточно сложно, поэтому стоит молиться дома.

«ФАКТЫ» собрали для вас молитвы, которые читают в Страстную седмицу.

Церковь в эти дни вспоминает последние дни земной жизни Спасителя. Ежедневно стоит читать Священное Писание, не пропускать дневные и вечерние молитвы.

Также помогает непрестанная молитва. Например, молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

Весь Великий пост (кроме суббот и воскресений). читают Молитву Ефрема Сирина. Ее называют Покаянной и читают в первые три дня Страстной седмицы.

Молитва Ефрема Сирина

Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков.

Молитву ко Господу Иисусу Распятому читают в Страстную пятницу, но вы можете делать это каждый день Седмицы.

Молитва ко Господу Иисусу Распятому

На Кресте пригвожденный за ны, Иисусе Христе, Единородный Бога Отца Сыне, милости, любве и щедрот неисчерпаемая бездно! Вем, яко грехов ради моих, от неизреченнаго человеколюбия, Кровь Твою пролияти на Кресте изволил еси, юже аз, недостойный и неблагодарный, доселе скверными моими делы попирах и ни во чтоже вменях. Тем убо из глубины беззакония и нечистоты моея умныма очима на Распятаго Тя на Кресте Искупителя моего воззрев, со смирением и верою во глубину язв, Твоего милосердия исполненных, себе повергаю, грехов прощения и сквернаго жития моего исправления прося. Милостив буди мне, Владыко и Судие мой, не отрини мя от лица Твоего, но всесильною Твоею рукою Сам мя к Тебе обрати и на путь истиннаго покаяния настави, да отныне положу спасения моего начало. Божественными страданьми Твоими укроти моя плотския страсти; излиянною Твоею Кровию очисти моя душевныя скверны; распятием Твоим распни мя миру с соблазнами его и похотьми; Крестом Твоим огради мя от невидимых враг, ловящих душу мою. Прободенныма рукама Твоима руце мои от всякаго неугоднаго Тебе дела воздержи. Пригвожденный плотию, пригвозди страху Твоему плоть мою, да уклонився от зла, творю благо пред Тобою. Преклонивый главу Твою на Кресте, к земли смирения приклони вознесенную мою гордыню; венцем Твоим терновым огради моя ушеса, во еже не слышати кроме полезнаго; желчь устами вкусивый, положи хранение нечистым устом моим; отверстое копием имеяй сердце, сердце чисто во мне созижди; всеми Твоими язвами всего мя сладце в любовь Твою уязви, да Тебе, Господа моего, возлюблю всею душею, всем сердцем, всею крепостию и всем помышлением. Даждь ми Себе странна и неимуща, где главы подклонити; даждь ми Себе Всеблагаго, избавляющаго душу мою от смерти; даждь мне Себе Всесладкаго, услаждающаго мя в скорбех и на-пастех Своею любовию, да Егоже первее ненавидех, прогневлях, от себе изгонях и ко Кресту пригвождах, сего ныне возлюблю, радуяся прииму и сладце Крест Его до конца жизни моея понесу. Не даждь отселе, о всеблагий Искупителю мой, ни единой моей воле совершатися, понеже зла есть и непотребна, да не паки впаду в тяжкую работу царствовавшего во мне греха; но Твоя воля благая, спасти мя хотящая, да совершается во мне всегда, ейже мя вручая, Тебе, Рас-пятаго Господа моего, умным очесем моего сердца представляю и молю из глубины души, да и в разлучении моем от бреннаго моего тела, Тебе Единаго на Кресте Твоем узрю, в руце мя защищения Своего приемлюша, и от воздушных духов злобы Храняща, вселяюща же со грешники, покаянием Тебе благоугодившими. Аминь.

Для христианина особенно важными считаются последние три дня перед Пасхой — Великие Четверг, Пятница и Суббота. В эти дни совершаются особые богослужения, посвященные страданиям Господа Иисуса Христа. Вы можете послушать их в записи.

Ну, а 19 апреля мы будем праздновать Пасху — Светлое Христово Воскресение. И вы сможете поздравить близких с праздником.

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