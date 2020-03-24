Минимум полгода абсолютного застоя: как карантин и коронавирус ударили по шоу-бизнесу

Шоу-бизнес

Эпидемия коронавируса кардинально повлияла на жизнь не только простых людей, но и знаменитостей. В связи с карантином отменены все публичные мероприятия: концерты, выставки, театральные постановки… Звезды шоу-бизнеса вынуждены сидеть дома и подсчитывать убытки. Большинство сотрудников отрасли остались без работы и без зарплаты. Как кризис повлиял на звездную жизнь и что будет дальше с шоу-бизнесом, «ФАКТАМ» рассказал известный украинский продюсер Михаил Ясинский.

— Какие концерты и туры ваших подопечных вы отменили? Какие потери?

- Пока мы ничего не отменяем, а только переносим. И концерты Оли Поляковой, и мировой тур Макса Барских, и осенние туровые концерты Таяны и Джерри Хейл — все перенесены и по-прежнему в продаже, кроме тех, которые еще не подобрали даты. Отменены лишь несколько частных мероприятий, так называемых корпоративов. Но и там в большинстве случаев переносы дат.

Основные потери — это резкая остановка финансовых поступлений для оплаты счетов, выплат зарплат коллективам, производства нового материала, съемок и т. п. Главная проблема в том, что весь этот период невозможно планировать дальнейшую деятельность, прежде всего финансово. Это можно сравнить с холодильником, который полон не тогда, когда там что-то есть, а до тех пор, пока в него кладут продукты. Сейчас никто продукты в холодильник украинского шоу-бизнеса не кладет.

— Как в такой ситуации быть билетным операторам? И что они предлагают?

- Понимаю что им сейчас тяжело. Многие зрители хотели бы вернуть деньги за билеты, а при отсутствии вообще каких либо продаж на любое мероприятие операторам невероятно сложно обеспечить эти возвраты. Практически невозможно. В некоторых странах, насколько мне известно, организаторы концертов и билетные операторы призывают правительство помочь им и объявить мораторий на возврат билетов. Это позволило бы избежать оттока средств из их бизнеса и не дать развалиться целому сектору рынка.

— В шоу-бизнесе в связи карантином наступило затишье. Как это отразиться на отрасли в целом и на артистах в частности, особенно на украинских?

- Артисты и музыканты — это оказалась самая уязвимая сфера, наряду с туризмом и транспортным сообщением, так как целиком и полностью зависит от массовости и в текущих условиях неспособна коммерчески.

Более того, незащищенность этой слабоорганизованной сферы юридически, отсутствие крупных инвесторов и представителей во власти ставят ее под большую угрозу.

В целом карантин и эпидемия сильно повлияют на экономику, что в будущем негативно отразится на нашей индустрии — когда у людей нет денег они не очень охотно посещают концерты. Атмосфера в обществе и его поведение повлияет на репертуар, топовые исполнители — прежде всего те, которые пишут себе самостоятельно, — будут создавать много песенного материала с целью получения прибыли от онлайн продажи контента. Возможны креативные рекламные коллаборации. Вообще, на первых порах я предвижу взрыв креативности. Но это не прокормит огромную армию танцоров, музыкантов и всех других представителей этой сферы. Они останутся без работы и будут искать другие способы заработать на жизнь. А когда рынок восстановится, не факт, что мы сможем обеспечить сегодняшний исполнительский уровень и качество шоу. Да, позже придут другие ребята, кто-то вернется, но это все уже будет другое и по-другому. И я не уверен, что лучше. И хоть это один из прогнозов и не самый радужный, но и не самый печальный, все это действительно может разрушить едва появляющуюся в Украине музыкальную индустрию.

— Кризис и застой ожидаем?

— Да. По некоторым оценкам до 6-ти месяцев застоя и до 2-х лет на восстановление. В любом случае через шесть месяцев в той или иной мере изменится все. Мир начинает новую главу своей истории.

— Кто пострадает больше всего, кто в группе риска?

- Артисты и исполнители, музыканты, хореографы, представители сопутствующих профессий и компании, обслуживающие шоу-бизнес. Также пострадают те члены коллективов звезд, от услуг которых звезды будут вынуждены отказаться с целью оптимизации расходов. Важно понимать, что это все люди творческих профессий, это особенные люди. Предприниматели, концертные и билетные компании сориентируются в силу своих бизнес-моделей и предпринимательских талантов. Цех же творческих людей в этой сфере — абсолютно не защищен и находится под серьезной угрозой.

В последние дни руководители крупных музыкальных компаний готовят для правительства ряд инициатив, чтобы защитить артистов. Мы не можем допустить, чтобы таланты, призвание которых выступать на сцене, были вынуждены работать на рынке, в такси, сторожем или курьером. Или уехать в страны, где власть создаст для них лучшие условия. Так проиграют все: и зритель, и бизнес, и государство, и в конечном счете культура страны. Мы серьезно откатимся назад, если не предпримем меры.

— Кто может оказаться в выигрыше от ситуации? И как кризис можно обратить в пользу для артистов, менеджеров?

- Выигрыш в одном — это реальный способ наконец-то объединится отрасли и ее крупным представителям с целью защитить себя, свой бизнес. Сейчас создается первый профсоюз представителей музыкальной индустрии, который проводит консультации с властью и уже есть первые успехи — нас приглашают на парламентские слушания, на заседания комитетов верховной рады, нас слышат. Это еще первые шаги и очень много вокруг профсоюза традиционного недоверия, но сейчас появился шанс перед общей угрозой по-настоящему создать мощный индустриальный союз. Конкретно сейчас подготовлен ряд инициатив для президента, которые смогут максимально избежать стагнации нашей отрасли, как сейчас, так и в будущем, защитить творческий цех и не утратить стремительную динамику роста украинского шоу-бизнеса, которую он демонстрирует последние годы.

— Как ситуацию с коронавирусом переносят ваши подопечные, в частности всегда востребованная певица Оля Полякова, которая теперь сидит дома? Что с ее фильмом?

— Оля сейчас дома с детьми. У нее огромная онлайн- аудитория, но она решила не петь квартирники, а читать своим и чужим детям сказки на ночь. В прямом эфире. В первый вечер ее смотрели 45 тысяч зрителей! Целый стадион! А если учесть, что каждый просмотр — это мама с малышами, то сказки на ночь от Оли Поляковой слушали около 100 тысяч человек! Теперь она это будет делать каждый вечер.

Большую часть фильма мы сняли, но вынуждены были приостановить съемку. Надеемся, что в апреле разрешал проведение мероприятий с участием более 10 человек, и мы быстро все закончим.

— Правду говорят, что кризис в украинском шоу-бизнесе в этом году начался еще в декабре?

— Не могу согласиться! Скорее, наоборот, с каждым годом интерес к украинским артистам растет, и не только в Украине! Но в целом кризис и в стране, и в Европе, и в мире влияет на нас.

— На какой срок может затянуться застой в украинском шоу-бизнесе из-за коронавируса? Ваши прогнозы, чем это закончится и с какими вызовами придется столкнуться?

— Оживать начнем в августе, самые сильные раны, прежде всего финансовый дефицит, будем зализывать до конца года. Но рынок просядет надолго, поэтому о восстановлении можно будет говорить года через полтора.

Вызов один: как сохранить коллективы артистов, команды, группы, тысячи людей, работающих в этом бизнесе, которые останутся без средств к существованию на слишком продолжительный период.

— Какие положительные моменты может извлечь украинский шоу-бизнес из ситуации? Выживет ли он вообще?

— Положительного в этом мало. Возможно, главное открытие для нас, людей специфических профессий, это то, что мир серьезно меняется и нужно быть к этому готовыми. Как минимум, почитать на карантине Робинзона Крузо и подумать о том, что хорошо бы освоить какие-то другие профессии и навыки, чтобы не утонуть, если вдруг выбросит за борт. Благо, времени на чтение и приобретение новых навыков сейчас много.

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