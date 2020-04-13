6 лет назад произошел первый бой АТО: героически погиб капитан СБУ Биличенко (фото)

Украина

Шесть лет назад, 13 апреля 2014 года, возле Славянска Донецкой области произошел первый открытый бой между наемниками российских спецслужб и сотрудниками спецподразделения СБУ «Альфа», в результате которого были тяжело ранены его командир Геннадий Кузнецов и полковник СБУ Александр Кукса. Ранение получил также офицер МВД Селихов. Ранения 41-летнего капитана СБУ Геннадия Биличенко, оперативного сотрудника отдела Центра спецопераций «А» УСБУ в Полтавской области, оказались смертельными. Он стал первым погибшим военнослужащим в войне на Донбассе.

В тот же день в Украине было объявлено о начале проведения антитеррористической операции (АТО) против вооруженных российских оккупантов на востоке.

— В тот трагический день, 13 апреля, около девяти часов утра сотрудники центрального аппарата совместно с руководством донецкой областной милиции проводили рекогносцировку (изучение местности перед боем), готовились к антитеррористической операции, — рассказывал автору этих строк в то время заместитель председателя СБУ Виктор Ягун. — В восьми километрах от Славянска остановились пообщаться с жителями села Семеновка. В том месте стояло много машин — и гражданских, и боевых. Люди уверяли нас, что в Славянске оружия нет, что тут, дескать, только мирные демонстранты. В это время подъехала группа мужчин в гражданской одежде, которые, как стало понятно позже, доложили террористам о VIP-машинах. Через несколько минут раздались выстрелы.

Позже стало известно и о том, что российские спецназовцы подъехали к собравшимся на автомобиле «Рено Логан» с полтавскими номерами и логотипом охранной фирмы «Явор-2000», из которого и открыли огонь. Это обстоятельство тогда многих ввело в замешательство, ведь выходило, что свои стреляли в своих. Но это была обыкновенная уловка, «картинка» для российского пропагандистского телевидения. На самом деле накануне вооруженные сепаратисты «отжали» этот автомобиль у полтавчан, которые находились в командировке в Донецкой области, где охраняли несколько объектов. Связав руки скотчем водителю и молодому инспектору, сперва по ошибке отвезли их в какой-то подвал, где «отдыхало» человек тридцать россиян (их выдавали характерный говор, форма и оружие), и продержали в сидячем положении, на корточках, несколько часов, пока боевики расстреливали эсбэушников.

Таким образом, первыми пленными российских спецслужб на Донбассе и первыми свидетелями их присутствия там тоже оказались полтавчане.

— Они просто расстреливали нас — без предупреждения, со спины, с расстояния семи-десяти метров, — рассказывал Виктор Ягун. - Все в одинаковой форме российского производства, в такой же одинаковой обуви и специальных очках. Стреляли из автоматов Калашникова (АК-100), которые только недавно были взяты на вооружение российскими военными. Их было около десятка. Я остался жив, потому что погиб офицер Биличенко.

Капитан СБУ Геннадий Биличенко

Одновременно другая диверсионная группа открыла огонь по альфовцам из лесопосадки. Капитан Биличенко, первым выявив ее, начал стрелять в противника. Даже будучи раненым, продолжал вести огонь, прикрывая товарищей. Впервые в истории независимой Украины офицер спецподразделения «Альфа» погиб не от рук криминальных элементов, а в бою с представителями спецслужб иностранного государства.

Указом президента Украины от 20 июня 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа Геннадий Биличенко награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (посмертно).

Три года назад на месте боя под Славянском Геннадию Биличенко установлен памятник. В Полтаве в его честь переименована одна из улиц, а также на одном из домов на этой улице открыта мемориальная доска.

У погибшего осталась вдовой супруга Наталья. Остался без отца сын Денис, которому тогда было 13 лет.

Позже стало известно о причастности к расстрелу автомобиля с сотрудниками СБУ Игоря Стрелкова-Гиркина, который руководил нападавшими. Стрелков до аннексии Крыма и войны на Донбассе служил в ФСБ России, а, по некоторым данным, исполнял на Донбассе приказы российского военного командования, будучи сотрудником ГРУ Минобороны РФ.

Ранее о том бое под Славянском «ФАКТАМ» рассказывал также командир 500-го батальона морской пехоты майор Вадим Сухаревский. По его словам, в 2014-м украинские воины верили, что ко Дню независимости Украины освободят Луганск и Донецк.

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