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Сами виноваты: глава Винницкой ОГА объяснил, почему среди заболевших COVID-19 много врачей
Массовое заболевание COVID-19 медиков в Винницкой области, где за минувшие сутки болезнь подтвердили у 26 медицинских работников, стало следствием «нарушения личной и производственной дисциплины».
Как сообщает «РБК-Украина», об этом на брифинге заявил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский. Также сообщается, что в области среди медицинских работников лабораторно подтверждено 79 случаев коронавирусной болезни.
«Здесь вопрос больше в личной дисциплине каждого сотрудника и контроле за соблюдением этой дисциплины руководителями учреждений. Причем не только непосредственно на медицинском рабочем месте, а и во время общения с коллегами и в быту», — заявил Скальский.
Согласно данным МОЗ, по состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировано 85 новых случаев COVID-19 у медицинских работников. Госпитализированы 77 человек, из них один ребенок и 7 медицинских работников, выздоровели 8 человек (из них 4 медработника и один ребенок).
«С начала эпидемии COVID-19 зафиксирован 201 подтвержденный случая коронавирусной болезни среди детей и 530 — среди медицинских работников», — сообщили в Минздраве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Хмельницком COVID-19 заболел врач-реаниматолог, на полставки работавший в военном госпитале.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!