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Украина

Коронавирус обнаружили у врача военного госпиталя

9:21 2 апреля 2020 871
Хмельницкий военный госпиталь
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Хмельницком, где первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции был зафиксирован 27 марта, COVID-19 заболел врач-реаниматолог, на полставки работавший в военном госпитале.

Как сообщает «АрмияИнформ», медику стало плохо 30 марта, его увезла в больницу «скорая».

Медики из военного госпиталя, контактировавшие с реаниматологом, отправлены на обсервацию, у них взяли биоматериалы для тестов на коронавирус. «Пока 10 человек из госпиталя, включая меня, находятся дома на обсервации», — цитирует издание начальника госпиталя полковника медицинской службы Сергея Мельника.

Он не исключил, что результаты ПРЛ-тестов будут известны уже сегодня, после чего медики с отрицательным результатам вернутся к работе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 22:00 1 апреля, в Украине подтверждены 794 случаев COVID-19. 20 пациентов с коронавирусом умерли, 13 — выздоровели.

Фото с сайта https://armyinform.com.ua.

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