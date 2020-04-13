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Украина

Рада разрешила на период карантина использовать данные больных коронавирусом без их согласия

16:38 13 апреля 2020 85
Подписание согласия на обсервацию
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля внесла изменения в закон «О защите населения от инфекционных болезней», которые в т. ч. меняют порядок обработки персональных данных инфицированных COVID-19.

Соответствующие изменения будут действовать временно — на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни и в течение 30 дней со дня его отмены.

В этот период разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы) — с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и при условиям использования таких данных исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий.

В течение 30 дней после окончания карантинного периода такие данные подлежат обезличиванию, а при невозможности такого обезличивания — уничтожению.

Этим же законом определение понятиям «самоизоляция», «обсерватор», «обсервация» и регламентируются правила организации самоизоляции и обсервации.

Напомним, в сети все чаще появляются видеоролики, свидетельствующие о разночтениях правил организации обсервации, утвержденных Кабинетом Министров.

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