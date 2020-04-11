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Украина

«Мы так быстрее заболеем»: эвакуированные из ОАЭ украинцы рассказали об условиях обсервации (видео)

14:54 11 апреля 2020 37
Эвакуированная украинка
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Вернувшиеся спецрейсом из Объединенных Арабских Эмират украинцы, которых подвергли процедуре двухнедельной обсервации, и разместили в гостинице, пожаловались на холод в комнатах, отсутствие возможности их покидать и на качество платного питания (его стоимость составила 4850 гривен).

«Цена за 2 недели за двухместный номер — 2996 гривен. Если кто-то хочет быть один в номере — надо платить как за двоих», — заявила одна из эвакуированных.

Видео показал Telegram-ресурс ЧП UA.

Также она сообщила, что перед доставкой людей в гостиницу их долго держали в автобусах, и одной из женщин стало плохо. Тесты на коронавирус им до сих пор так и не провели

«В таких условиях мы насильно заболеем быстрее»,— прокомментировала ситуацию ее очевидица.

Напомним, в соответствии с утвержденными правительством новыми правилами организации обсервации граждане должны находиться на обсервации бесплатно, но за питание придется заплатить или рассчитывать на продуктовые передачи от близких. Аналогично за личный счет оплачивается транспортировка из мест обсервации к месту проживания.

Ранее вернувшиеся с Бали украинцы также жаловались на дорогое питание в предоставленном им для обсервации отеле «Казацкий» в Киеве. После возмущений около 60 человек самовольно сбежали из гостиницы.

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