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Украина

Рада отказалась рассматривать постановления об отмене земельного закона

16:56 13 апреля 2020 78
Рада отказалась рассматривать постановления об отмене земельного закона
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Народные депутаты в «турбо-режиме» отклонили все проекты постановлений, которыми предусматривалось отменить решение о принятии в целом проекта закона № 2178−10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Всего были рассмотрены 13 проектов постановлений, в т. ч. авторства народного депутата Антона Полякова и депутатов фракции ВО «Батьківщина».

По словам спикера Дмитрия Разумкова, во время голосования был установлен новый рекорд — один из проектов постановления поддержали только 8 народных депутатов.

Ранее «ФАКТЫ» объяснили нюансы купли-продажи земельных участков в соответствии с новым законом, который, кстати, вступит в силу только летом 2021 года.

Напомним, нардеп Поляков отличился также огромным количеством поправок в закон о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности.

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