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«У нас в стране от коронавируса не умер ни один человек», — Лукашенко в своем стиле успокоил беларусов

16:59 13 апреля 2020 71
Александр Лукашенко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает утверждать, что коронавирус не страшен и не приводит к смерти. Об этом сообщает «Белта».

«В последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он утверждает, что причинами смерти стал дыхательная легочная и сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет и другие диагнозы — в сочетании с коронавирусом.

«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю», — сказал президент Беларуси.

Ранее сообщалось, что на Лукашенко заявили в полицию из-за смерти гражданки Беларуси от коронавируса.

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