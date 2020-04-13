Ученые считают, что в мире бушуют сразу три новых вида коронавируса

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В каждой стране, пораженной пандемией коронавируса, свои особенности: разное количество заболевших и умерших, другая агрессивность опасного вируса, иное течение болезни. У всех стран — своя кривая эпидемического процесса. Поэтому некоторые государства, как Дания и Норвегия, ослабляют карантин, а другие — Великобритания, США — ужесточают меры безопасности.
Врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В Громашевского кандидат медицинских наук Виталий Янченко специально для «ФАКТОВ» рассказал, чем можно объяснить столь пеструю картину пандемии.
— Мнение ученых и врачей, что вирус очень быстро мутирует, никто не исключает, — считает Виталий Игоревич. — Но еще одна причина такой разной эпидемической картины, возможно, в том, что изначально появился не один, а сразу несколько штаммов коронавируса, циркулировавшего в природе. Все они отличаются по симптомам, течению.
— Какие научные исследования проводились?
— Я знаком с работой китайских исследователей, которые во время эпидемии в Поднебесной выделили три штамма коронавируса. Первый определили у местного жителя, который побывал на рыбацком рынке в Ухани. Второй — у человека, не посещавшего это популярное место никогда. Ну, а третий штамм, который отличался от предыдущих, взялся непонятно откуда — никто не мог обнаружить нулевого пациента.
Эти три штамма имели разную генетику, и активно циркулировали в Китае, постепенно изменяя свою структуру, как, например, и вирус гриппа. Ведь в популяции при передаче от инфицированного человека к другому вирус попадает в организм нового «хозяина» уже немного измененным. Если структура вирусных частиц не такая, как прежде, то мы говорим о мутации.
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— Почему возникают мутации?
— Причин много, но одна из самых частых в том, что на вирус действуют лекарства: первый зараженный человек, у которого появились симптомы, вынужден лечиться. Под воздействием препаратов у многих вирусов появляется к ним устойчивость, и они вынуждены меняться, чтобы выжить. Так нередко происходит при ВИЧ-инфекции, хроническом гепатите С.
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