26.94 / 27.32 29.14 / 29.77
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Ученые считают, что в мире бушуют сразу три новых вида коронавируса

20:01 13 апреля 2020 795
Коронавирус
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

В каждой стране, пораженной пандемией коронавируса, свои особенности: разное количество заболевших и умерших, другая агрессивность опасного вируса, иное течение болезни. У всех стран — своя кривая эпидемического процесса. Поэтому некоторые государства, как Дания и Норвегия, ослабляют карантин, а другие — Великобритания, США — ужесточают меры безопасности.

Врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В Громашевского кандидат медицинских наук Виталий Янченко специально для «ФАКТОВ» рассказал, чем можно объяснить столь пеструю картину пандемии.

— Мнение ученых и врачей, что вирус очень быстро мутирует, никто не исключает, — считает Виталий Игоревич. — Но еще одна причина такой разной эпидемической картины, возможно, в том, что изначально появился не один, а сразу несколько штаммов коронавируса, циркулировавшего в природе. Все они отличаются по симптомам, течению.

— Какие научные исследования проводились?

— Я знаком с работой китайских исследователей, которые во время эпидемии в Поднебесной выделили три штамма коронавируса. Первый определили у местного жителя, который побывал на рыбацком рынке в Ухани. Второй — у человека, не посещавшего это популярное место никогда. Ну, а третий штамм, который отличался от предыдущих, взялся непонятно откуда — никто не мог обнаружить нулевого пациента.

Эти три штамма имели разную генетику, и активно циркулировали в Китае, постепенно изменяя свою структуру, как, например, и вирус гриппа. Ведь в популяции при передаче от инфицированного человека к другому вирус попадает в организм нового «хозяина» уже немного измененным. Если структура вирусных частиц не такая, как прежде, то мы говорим о мутации.

Читайте также: В Украине коронавирусом могут заразиться 30 миллионов человек: прогноз инфекциониста

— Почему возникают мутации?

— Причин много, но одна из самых частых в том, что на вирус действуют лекарства: первый зараженный человек, у которого появились симптомы, вынужден лечиться. Под воздействием препаратов у многих вирусов появляется к ним устойчивость, и они вынуждены меняться, чтобы выжить. Так нередко происходит при ВИЧ-инфекции, хроническом гепатите С.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как настроить иммунитет на достойный отпор коронавирусу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пожар в Чернобыле

Пожар в Чернобыле подобрался к хранилищу ядерных отходов: что сейчас происходит в «зоне» (фото, видео)

Коронавирус

Ученые считают, что в мире бушуют сразу три новых вида коронавируса

Местных просят не волноваться: в Западной Украине начались масштабные военные учения

Местных просят не волноваться: в Западной Украине начались масштабные военные учения

Привыкайте к маскам: в ВОЗ объяснили, почему их придется носить долго

Привыкайте к маскам: в ВОЗ объяснили, почему их придется носить долго

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер