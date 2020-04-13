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В бюджете-2020 предусмотрели деньги на аэропорт в Днепре: Ярославский сможет построить современные терминалы
Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины сохранила при пересмотре статей государственного бюджета на 2020 год 100 млн гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Днепра. Об этом сообщает официальный сайт украинского парламента.
Работы по проекту нового аэропорта в Днепре ведутся в формате частно-государственного партнерства. Власть отвечает за ВПП и аэродром, а инвестиции для строительства современных терминалов предоставляет частный инвестор Александр Ярославский. Принадлежащая ему группа DCH имеет успешный практический опыт создания и последующей эксплуатации международного аэропорта «Харьков».
В марте группа DCH на специальном совещании презентовала в днепровской обладминистрации архитектурную концепцию нового аэровокзального комплекса представителям местной власти и народным депутатам от Днепра.
Как известно, плановый объем госфинансирования «взлетки» днепровского аэропорта составит 1,2 млрд гривен (включая 200 млн гривен, перенесенных с прошлого года), а Ярославский инвестирует в терминалы 70 млн долларов. Напомним, перед пересмотром госбюджета-2020 Ярославский обратился к органам центральной власти с просьбой не останавливать финансирование этого жизненно важного для региона проекта.
«Хотел бы обратиться к президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект — днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку», — сказал бизнесмен в прямом эфире телевизионного канала «1+1».
Благодаря сегодняшнему решению Рады фактический объем госфинансирования днепропетровского аэропорта в 2020 году составит 300 млн гривен. В DCH Ярославского подтвердили, что продолжают работу над проектом в плановом порядке и уверенно продвигаются вперед даже с учетом изменившихся условий его реализации.
Напомним, что международный аэропорт «Днепропетровск» в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад. С новой ВПП длиной 3 200 м днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Boeing 777. Он будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь пропускную способность до 3 млн пассажиров в год.
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