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Украина

В бюджете-2020 предусмотрели деньги на аэропорт в Днепре: Ярославский сможет построить современные терминалы

20:40 13 апреля 2020 34
Ярославский
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины сохранила при пересмотре статей государственного бюджета на 2020 год 100 млн гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Днепра. Об этом сообщает официальный сайт украинского парламента.

Работы по проекту нового аэропорта в Днепре ведутся в формате частно-государственного партнерства. Власть отвечает за ВПП и аэродром, а инвестиции для строительства современных терминалов предоставляет частный инвестор Александр Ярославский. Принадлежащая ему группа DCH имеет успешный практический опыт создания и последующей эксплуатации международного аэропорта «Харьков».

В марте группа DCH на специальном совещании презентовала в днепровской обладминистрации архитектурную концепцию нового аэровокзального комплекса представителям местной власти и народным депутатам от Днепра.



Как известно, плановый объем госфинансирования «взлетки» днепровского аэропорта составит 1,2 млрд гривен (включая 200 млн гривен, перенесенных с прошлого года), а Ярославский инвестирует в терминалы 70 млн долларов. Напомним, перед пересмотром госбюджета-2020 Ярославский обратился к органам центральной власти с просьбой не останавливать финансирование этого жизненно важного для региона проекта.

«Хотел бы обратиться к президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект — днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку», — сказал бизнесмен в прямом эфире телевизионного канала «1+1».

Благодаря сегодняшнему решению Рады фактический объем госфинансирования днепропетровского аэропорта в 2020 году составит 300 млн гривен. В DCH Ярославского подтвердили, что продолжают работу над проектом в плановом порядке и уверенно продвигаются вперед даже с учетом изменившихся условий его реализации.

Напомним, что международный аэропорт «Днепропетровск» в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад. С новой ВПП длиной 3 200 м днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Boeing 777. Он будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь пропускную способность до 3 млн пассажиров в год.

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