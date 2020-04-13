Бывший соперник Хабиба готовит бесплатные пиццы для борющихся с коронавирусом медиков (фото)

Спорт

Американский боец UFC Дастин Порье, который в сентябре проиграл удушающим приемом россиянину Хабибу Нурмагомедову, во время карантина, связанным с пандемией коронавируса, занимается благотворительностью.

Боец в рамках сотрудничества с благотворительным фондом лично готовит пиццу, которой будут кормить медиков, лечащих людей от коронавируса в его родном городе Лафейетт. «В моем городе три основных больницы. И мы хотим накормить всех — и докторов, и медсестер — в каждом из них», — приводит слова Дастина сайт MMA Junkie.

Порье и раньше занимался благотворительностью — в частности, помогал семье полицейского, застреленного во время ограбления в Лафейетте, покупал компьютеры для школы в родном городе, построил игровую площадку для детей-инвалидов и многое другое. Американец регулярно распродает свою бойцовскую экипировку, а на вырученные деньги помогает людям.

Добавим, что свой следующий бой Порье должен был провести 16 мая против новозеландца Дэна Хукера, но из-за пандемии коронавируса, вполне возможно, поединок придется перенести.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент «Спортинга» Фредерику Варандаш стал медиком и лечит людей от коронавируса.

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