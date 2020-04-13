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4 миллиарда запросов за 20 минут: электронные сервисы КГГА могут быть недоступны из-за атаки хакеров
Хакеры устроили массированную DDоS-атаку на интернет-сервисы Киевской городской государственной администрации (КГГА), тем не менее почти 90% попыток были заблокированы внутренней системой киберзащиты. Отметим, ранее хакерская группа Digital Revolution обнародовала документы, свидетельствующие, что ФСБ заказала ей разработку программы для кибератак с помощью зараженных устройств «интернета вещей».
В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА уточнили, что в первый же час атаки было зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу городских е-сервисов.
Отбить за 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиарда атакующих запросов.
«Могу сказать точно, что по длительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было», — сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, призвав с пониманием отнестись к техническим проблемам городских интернет-сервисов.
Напомним, ранее киберполиция рассказала, как хакеры используют в личных целях ситуацию с пандемией коронавируса.
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