Происшествия

4 миллиарда запросов за 20 минут: электронные сервисы КГГА могут быть недоступны из-за атаки хакеров

Хакеры устроили массированную DDоS-атаку на интернет-сервисы Киевской городской государственной администрации (КГГА), тем не менее почти 90% попыток были заблокированы внутренней системой киберзащиты. Отметим, ранее хакерская группа Digital Revolution обнародовала документы, свидетельствующие, что ФСБ заказала ей разработку программы для кибератак с помощью зараженных устройств «интернета вещей».

В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА уточнили, что в первый же час атаки было зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу городских е-сервисов.

Отбить за 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиарда атакующих запросов.

«Могу сказать точно, что по длительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было», — сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, призвав с пониманием отнестись к техническим проблемам городских интернет-сервисов.

Напомним, ранее киберполиция рассказала, как хакеры используют в личных целях ситуацию с пандемией коронавируса.

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