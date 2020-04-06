Киберполиция предупредила об опасности рассылок о коронавирусе

Украина

Хакеры используют в личных целях ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом предупреждает Киберполиция Украины.

«Киберпреступники в большинстве стран мира, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения. Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсам: электронных почтовых ящиков, учетных записей социальных сетей, электронных кошельков и т. п. для дальнейшего присвоения денег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры маскируют атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Зачастую в фишинг-рассылках используется слово «Corona». При распространении вредоносного ПО также копируются информационные панели организаций, которые предоставляют актуальную информацию о COVID-19.

Ранее сообщалось, что хакеры вывели с банковских счетов украинцев огромную сумму денег.

Фото: delo.ua

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