26.94 / 27.40 28.84 / 29.59
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Киберполиция предупредила об опасности рассылок о коронавирусе

19:03 6 апреля 2020 208
Хакер
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Хакеры используют в личных целях ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом предупреждает Киберполиция Украины.

«Киберпреступники в большинстве стран мира, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения. Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсам: электронных почтовых ящиков, учетных записей социальных сетей, электронных кошельков и т. п. для дальнейшего присвоения денег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры маскируют атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Зачастую в фишинг-рассылках используется слово «Corona». При распространении вредоносного ПО также копируются информационные панели организаций, которые предоставляют актуальную информацию о COVID-19.

Ранее сообщалось, что хакеры вывели с банковских счетов украинцев огромную сумму денег.

Фото: delo.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Благовещение

Благовещение: чего нельзя делать и как отметить большой праздник в условиях карантина

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

БПЛА

На Донбассе ВСУ сбили ударный беспилотник боевиков, начиненный взрывчаткой (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер