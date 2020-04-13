Киев на карантине: где и как решить коммунальные вопросы онлайн

Клуб потребителей

В условиях карантина многие коммунальные вопросы можно выполнить в условиях дистанционного обслуживания. «Киевтеплоэнерго» и «Киевводоканал» предоставлют услуги без выезда к потребителям. Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев, в дистанционном режиме можно распломбировать счетчик, снять его контрольные показатели, поставить устройства учета воды или тепла на абонентский учет после поверки с демонтажем и без демонтажа прибора. Для заказа дистанционной услуги достаточно самостоятельно оформить заявку на сайте https://cks.com.ua/feedback коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» в разделе «потребители» — «дистанционное обслуживание» или позвонить по номеру (044) -247−40−40.

Как сообщили в «Киевводоканале», во время карантина проводятся онлайн-услуги по таким вопросам:

1. Чтобы распломбировать старые счетчики и установить новые, разрешено самим заменить и установить счетчики, зафиксировав данные (фотофиксация) старых и новых водомеров. Отправить показатели на электронный адрес в соответствии с вашим районом.

2. Чтобы сделать перерасчет в центре обслуживания потребителей, нужно отправить файлы фотофиксации счетчиков (если была поверка, то свидетельство о поверке) и правоустанавливающие документы на квартиру на электронный адрес для дальнейшей обработки.

3. Чтобы оформить договор с «Киевводоканалом», понадобятся документы: паспорт, документы о праве собственности на квартиру; справка о присвоении идентификационного кода; документы, подтверждающие право на льготу (льготное удостоверение), паспорт на приборы учета воды, документы о метрологической поверке квартирного прибора учета воды, при необходимости, — последняя квитанция с подтверждением оплаты услуг. Также можно распечатать на сайте «Киевводоканала» заявление для заключения договора, заполнить и подписать его. Отсканировав заявление и другие перечисленные документы, отправить их по электронной почте. Позже (после стабилизации ситуации в стране) подготовленный специалистами договор можно будет получить в ближайшем центре обслуживания.

4. Чтобы после замены счетчиков передать данные новых счетчиков, нужно указать адрес, по которому возник вопрос, и отправить фото паспортов счетчиков и фактические фото счетчиков на электронную почту (если заменили самостоятельно или прибегли к услугам организации, которая не пломбирует официальными пломбами). Данные специалисты внесут в базу, а фактически счетчик опломбируют после карантина.

5. Чтобы опломбировать водомеры и поставить их на коммерческий учет, следует отправить фото паспортов/поверки данных счетчиков, а также фото установки на официальную почту, а также адрес потребителя услуг, контактный телефон. Счетчики занесут в базу, а фактически их опломбируют после карантина.

6. Чтобы передать результаты поверки счетчиков, нужно отправить фото результатов поверки и фото акта монтажа/демонтажа/опломбирования или фактическое фото счетчиков, которые будут проходить поверку, на электронную почту.

Электронная почта районов, куда следует отправлять документы и показатели водомеров:

Голосеевский — [email protected], golosievo. [email protected]

Дарницкий — [email protected], [email protected]

Деснянский — [email protected], [email protected]

Днепровский — [email protected], [email protected]

Оболонский — [email protected], [email protected]

Печерский — [email protected], [email protected]

Подольский — [email protected], [email protected]

Святошинский — [email protected], [email protected]

Соломенский — [email protected], [email protected]

Шевченковский — [email protected], shev. [email protected]

На время карантина введено дистанционное обслуживание через скайп, телефонные звонки, электронные письма, личные кабинеты, мобильные приложения, чат-боты мессенджеров. Детали здесь. Консультации можно получить в кол-центре 202−02−02, на странице Facebook, через онлайн-чат для физлиц и юрлиц на сайте «Киевводоканала». Также есть возможность выполнить дистанционные сверки по расчетам за услуги водообеспечения и водоотведения с центром обслуживания через Skype по логинам:

- Центр обслуживания № 2 (улица Электротехническая, 16) — KVKElektrotehnichna16;

- Центр обслуживания № 3 (б-р Чоколовский, 40) — KVKChokolivskyi40;

- Центр обслуживания № 4 (пр-т Героев Сталинграда, 14ж) — KVKStalingrada14G;

- Центр обслуживания № 5 (улица Ревуцкого, 5а) — KVKRevutskogo5A;

- Центр обслуживания № 6 (улица Академика Туполева, 19а) — KVKTupoleva19A;

- Центр обслуживания № 7 (улица Электротехническая, 16) — KVKUROSOBUElektrotehnichna16.

На карантине упростили процесс предоставления услуг в «Киевтеплоэнерго»: из дома можно распломбировать счетчик горячей воды и отопления, поставить их на коммерческий учет, снимать контрольные показания. Для этого нужно обратиться по электронной почте [email protected] с письмом, указав вид дистанционной услуги. В течение трех дней специалисты предоставят обратную связь по рассматриваемому вопросу. В связи с карантином переносятся сроки поверки счетчиков (ее проведут после снятия карантина). Пока наличие счетчика в информационной системе сниматься не будет, а начисления за услуги проведут по текущим показаниям.

Центр коммунального сервиса консультирует по Skype. Как сообщается на портале горгосадминистрации, для этого нужно лишь установить приложение Skype на компьютере или смартфоне, добавить контакт соответствующего района и позвонить по вопросу начислений, заключения договоров, передачи показаний и актуализации данных по услугам отопления и горячего водоснабжения, содержания домов, холодного водоснабжения и водоотведения, вывоза мусора (понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, перерыв — с 13:00 до 13:45).

Список контактов специалистов ЦКС в Skype по районам:

• Голосеевский: CKS_GOLOS 1

• Дарницкий: CKS_DARN 1

• Деснянский: CKS_DESN 1

• Днепровский: CKS_DNIPR 1

• Оболонский: CKS_OBOLON 1

• Печерский: CKS_PECH 1

• Подольский: CKS_PODIL 1

• Святошинский: CKS_SVIAT 1

• Соломенский: CKS_SOLOM 1

• Шевченковский: CKS_SHEV 1

Можно обращаться и на страницу ЦКС в Facebook, где используются разные приложения для разрешения многих вопросов: например, изменить количество зарегистрированных в жилище, взять на коммерческий учет водомеры после замены, откорректировать начисления и другое.

В период карантина в городе будут по-прежнему вывозить мусор, а гидравлические испытания будут проводить там, где не нужно отключать горячую воду.

ДТЭК «Киевские электросети» также перешли на онлайн-обслуживание. Передавать показания электросчетчиков можно по телефонам 15−88; (044) 202−15−88; (067) 210−15−88, (050) 210−15−88 (в автоматическом режиме по голосовой инструкции); в личном кабинете, где можно оплачивать несколько счетов — за себя и за родителей; на сайте предприятия, через Viber по номерам: +38 (050) 317-60-08 , +38 (050) 17-60-70 ; в личном сообщении в Facebook; по электронной почте [email protected]m. Передавать показатели нужно до 3 числа следующего месяца.

Контактний центр «Киевгаза» временно ограничил работу из-за аварии в подземном переходе на Крещатике, когда при пожаре повредились телекоммуникационные кабели. Для потребителей остаются каналы связи по временным номерам (067) 218 25 72, (067) 407 97 24, а также e-mail: [email protected]; через чат-бот в Telegram — @KyivgazSupport.

Столичные власти подчеркивают, что полноценное жизнеобеспечение столицы может продолжаться при регулярной оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг. Но оказалось, что на карантине долги за коммуналку уже исчисляются миллиардами.

Согласно с постановлением Кабмина № 247 от 25 марта на карантине те, кто лишился работы и не может оплачивать коммунальные услуги полностью, вправе обратиться за субсидией в упрощенном порядке. Расчет жилищных субсидий происходит с учетом увеличения на 50% социальных нормативов пользования водой, газом и электричеством для бытовых целей. Субсидия должна назначаться уволенным с работы в период карантина и зарегистрированным в службе занятости как безработные.

Ранее сообщалось, что в платежках за коммуналку появилась новая строка.

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