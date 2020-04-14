Шоу-бизнес

Заворотнюк вышла на связь и впервые за долгое время опубликовала фото с Петром Чернышевым

Известная актриса Анастасия Заворотнюк, которая в начале апреля впервые за несколько месяцев борьбы с онкологическим заболеванием ответила подписчикам в Instagram, сделала еще один шаг в социальной сети.

В частности, исполнительница роли прекрасной няни откликнулась на 45-й день рождения своей близкой подруги и коллеги мужа, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которая не раз помогала ее семье.

На этот факт обратили внимание некоторые Telegram-каналы.

«Сегодня день рождения у олимпийской чемпионки и прекрасной партнерши Петра Татьяны Навки, — написала Заворотнюк. — Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех желаний и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Петра и Анастасии».

На кадрах, которые опубликованы в аккаунте впервые с декабря прошлого года, показаны Татьяна Навка и супруг актрисы Петр Чернышев в одном из совместных ледовых шоу.

Впрочем, пост написан в такой форме, что нельзя исключить и того, что его писал муж актрисы, у которого нет своей странички в Instagram.

Если это действительно так, то подобный шаг со стороны Петра вполне понятен: как известно, Навка действительно близко дружит с семьей Заворотнюк и Чернышева, и в прошлом году даже передала на лечение Анастасии деньги, собранные за одно из ледовых шоу. Кроме того, спортсменка — основной работодатель Чернышева, именно в ее проектах он зарабатывает столь нужные сейчас финансы. За один выход на лед, по данным источников, фигурист получает от 100 до 300 тысяч рублей.

В комментариях поклонники ожидаемо бросились желать здоровья самой Анастасии, позабыв про именинницу.

«Татьяну с днём рождения! Анастасии привет из Астрахани! Всем здоровья!», «Скорее поправляйтесь. Я вас очень очень люблю. Пусть у вас все будет хорошо. Мир вашему дому. Анастасии желаем здоровья», «Настенька, держись! Выздоравливай! Боженька, помоги тебе!», — пишут фолловеры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо Петра аккаунт актрисы ведет ее дочь Анна Заворотнюк, и на днях у поклонников актрисы и ее семейства появился изрядный повод для переживаний о состоянии ее здоровья.

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