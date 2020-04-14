Украина

"Завтра может быть поздно": в сети раскритиковали реакцию Зеленского на пожар в Чернобыльской зоне

На десятый день пожара в Чернобыльской зоне президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество», — отметил он в посте на странице в Facebook.

Также Зеленский сообщил, что во вторник получит более подробную информацию касательно пожаров непосредственно от главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

«Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности», — резюмировал глава государства.

В то же время некоторые читатели страницы главы государства критично оценили его высказывания и действия относительно бушующего пламени в зоне отчуждения возле ЧАЭС, предложив «подождать до Пасхи»:

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне длится 9 дней — огонь вспыхнул 4 апреля. Полиция нашла предполагаемого виновника пожара — им оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Как объяснил сам мужчина, он поджег ради забавы траву в нескольких местах, после чего не смог справиться с огнем, который усилился из-за сильного ветра.

В то же время в понедельник днем появилась информация о том, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. В Министерстве внутренних дел заявили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 13 апреля, в Чернобыльской зоне около 14 часов произошел новый пожар, уже третий в зоне отчуждения. Полиция установила личность поджигателя и задержала его. Как оказалось, 37-летний житель Иванковского района сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву.

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