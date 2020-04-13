Происшествия

"Меньше паники и фейков!": у Авакова рассказали, угрожает ли пожар в зоне ЧАЭС хранилищу отходов

В МВД отреагировали на заявления экологов о возможности возгорания на территории хранилища с ядерными отходами в зоне отчуждения ЧАЭС.

Как сообщил в соцсети заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС представляет собой огромную железобетонную конструкцию, которое пока вообще пустует.

А возгорание, которое шло в сторону хранилища ядерных отходов «Подлесный», было ликвидировано на дальних подступах еще утром. Кроме того, лес вокруг него был вырублен заранее в диаметре 100 метров.

В доказательство Геращенко опубликовал фото из онлайн-ресурсов Google, свидетельствующие об отсутствии какой-либо опасности для хранящихся радиоактивных отходов.

ХОЯТ-2

Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное"

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям выступили с собственным заявлением, в котором также отвергли опасность для радиоактивных отходов и заверили, что радиационный фон в Зоне отчуждения остается в пределах нормы.

«Пожар сложный, но над его ликвидацией работают 310 наших спасателей, около 60 единиц техники, в том числе — 3 самолета и 3 вертолета, которые осуществили уже сотни вылетов и сбросили 460 тонн воды», — говорится в заявлении.

Напомним, пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается уже десятые сутки.

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