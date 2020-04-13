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Полиция разыскала поджигателя, устроившего новый пожар в Чернобыльской зоне (фото)
Полиция зоны ЧАЭС задержала еще одного поджигателя сухостоя. Пожар он спровоцировал около 14:00 13 апреля на территории Иванковского района Киевской области. Напомним, в МВД опровергли опасность лесного пожара для хранилищ отработанного ядерных отходов.
Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Как оказалось, 37-летний житель Иванковского района сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву.
Ветром огонь перекинулся на территорию леса, где произошел масштабный пожар.
Уголовное производство по данному факту будет открыто по статье 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок до 5 лет, либо же лишение свободы на тот же срок.
Напомним, ранее был задержан житель Полесского района, который спровоцировал уничтожение 5 га леса.
Как сообщали «ФАКТЫ», на заседании Рады 13 апреля депутаты поддержали многократное увеличение санкций за сжигание травы и поджог лесов.
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