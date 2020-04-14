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Более полутысячи зараженных: на Буковине на выходных снова введут особый режим
В понедельник, 13 апреля, в Черновицкой области, где выходные прошли под знаком особого режима, медики получили лабораторные подтверждения еще 84 случаев инфекционного заболевания COVID-19.
Об этом сообщил в своем видеообращении в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня.
«Мы имеем снова очень впечатляющую цифру установленных фактов инфицирования. Давайте задумаемся — это люди, которые не уезжали за границу, и там заразились. Они заразились здесь, дома», — отметил глава ОГА.
По словам Осачука, среди новых пациентов, у которых обнаружили коронавирус, 54 — это жители Черновцов.
«Задумайтесь, еще неделю назад в Черновцах было установлено пятеро инфицированных, теперь за один раз — 54», — сказал Осачук, призвав жителей области строго соблюдать карантинные правила.
При этом чиновник отметил, что сейчас в областном центре зафиксировано почти 150 случаев коронавируса.
Всего же в Черновицкой области по состоянию на вечер 13 апреля зафиксировано 546 случаев коронавируса. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Также губернатор добавил, что в связи со сложившейся ситуацией в области в течение следующих выходных, по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, снова будет действовать особый режим. Начнется он в 13:00 в субботу, 18 апреля, и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены 3102 случая COVID-19. Зафиксированы 93 случая с летальным исходом и 97 случаев выздоровления пациентов.
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