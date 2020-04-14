В прочной коробке – здоровый сон: в Японии аэропорт превратили в оригинальный "отель"

Мир

В Японии, где высокий уровень развития медицины позволяет не только создавать эффективные лекарства для борьбы с коронавирусом, но и не спешить с введением карантина, решили обезопасить себя на случай появления гостей из различных стран мира, в том числе и охваченных пандемией COVID-19.

Для этого всех прибывающих в Страну восходящего солнца пассажиров обязали проходить тесты на COVID-19 прямо в аэропорту Нарита в Токио, без их результата нельзя покидать аэропорт, пишет местный сайт samchui.com.

Обычно результат теста приходит в течение 6 часов или даже быстрее. Тем не менее, регулярно случаются задержки, в результате которых ожидание занимает 1−2 дня. Если такие случаи имеют место, то пассажиры могут покинуть воздушную гавань, однако не на общественном транспорте.

Получается, что пассажиры, которых друзья или родственники не могут встретить на личном автомобиле, должны ждать результат теста в аэропорту.

Чтобы сделать время их пребывания в воздушной гавани более-менее комфортным, прямо в зале ожидания были оборудованы «мини-отели» — блоки отдыха из картона.

Первоначально они предназначались для использования в эвакуационных центрах во время стихийных бедствий, поэтому картон этих сооружений весьма прочный. Как видно на снимках, такие блоки оборудованы всем необходимым для того, чтобы провести в них несколько часов с определенной степенью комфорта.

Пока неизвестна реакция «постояльцев» необычного отеля на условия проживания, но, очевидно, в прочной картонной коробке сон куда лучше, чем на необорудованной лавочке в зале ожидания любого другого аэропорта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 21:35 понедельника, 13 апреля, во всем мире выявлено 1 миллион 909 тысяч 293 случаея заражения коронавирусом. Скончались 118 тысяч 499 инфицированных. Выздоровели 440 тысяч 273 пациента. Если говорить о Японии, то там на понедельник, 13 апреля, коронавирусом заразились почти 7 400 человек, из них умерли — 123 человека.

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