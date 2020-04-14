Кашпировский возвращается: известный психотерапевт начал лечить больных через YouTube

Мир

Родившийся в Украине известный советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский решил идти в ногу со временем и начал транслировать свои «оздоровительные сеансы» в интернете.

На прошлой неделе, 9 апреля, экстрасенс провел первый эфир на своем YouTube-канале, пишет «Лайф».

Посвящен первый эфир был лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением. Экстрасенс во время сеанса выразил уверенность, что его смотрят во многих уголках мира.

«Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, от этого избавятся. Сколько их будет? Будет столько, сколько напишут в комментарии. В течение нескольких дней будут сыпаться комментарии «А у меня всё прошло, я много лет страдал», — пообещал Кашпировский.

В течение неполной недели эфир Кашпировского посмотрели более 200 тысяч раз, при этом он получил почти 9 тысяч лайков и около 2 тысяч знаков неодобрения. На данный момент у «гуру» уже 144 тысяч подписчиков.

Интересно, что пользователи соцсетей посвятили «чудо-доктору» десятки мемов. Многие шутили, что коронавирус настолько очистил природу, что в СНГ вернулся Кашпировский.

Напомним, что Анатолий Кашпировский получил всенародную любовь благодаря передаче «Сеансы здоровья» на канале Центрального телевидения СССР. Доктор внушал «пациентам», что способен исцелить их от бородавок, алкоголизма и любых других недугов прямо через экраны. Сам Кашпировский утверждает, что вылечил 10 миллионов человек всего за шесть часов телевизионного эфира. Люди верили ему и даже ставили банки с водой перед телевизорами, чтобы «заряжать» их.

В декабре 2018 года он подал иск на миллион рублей о защите деловой репутации к ВГТРК. Причиной послужили высказывания публицистов Александра Невзорова и Александра Гурнова в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая вышла в октябре 2017 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что для одних Кашпировский стал настоящим кумиром, другие его люто ненавидели. Священники считают его чуть ли не исчадием ада. В последнее время про Анатолия Михайловича вспоминают все реже.

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