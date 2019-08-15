В Москве мне неуютно, в последние годы тянет на родину, в Украину, — Анатолий Кашпировский

Общество и люди

Один из самых знаменитых советских психотерапевтов Анатолий Кашпировский родился в Хмельницком. Признается, что чем старше становится, тем сильнее его тянет в родную Украину. Свое 80-летие Анатолий Михайлович встретил за океаном, куда перебрался в начале девяностых. Он приехал в США уже именитым психотерапевтом, за спиной у которого была 25-летняя практика в психиатрической больнице Винницы, выступления по всему Советскому Союзу и шесть передач «Сеансы здоровья врача Анатолия Кашпировского» на Центральном телевидении. За время их проведения Анатолий Михайлович якобы излечил от самых различных заболеваний около 10 миллионов человек! В свои восемьдесят Анатолий Кашпировский прекрасно выглядит. Говорит, что секрет его отличной формы в постоянных физических упражнениях и здоровом образе жизни. Психотерапевт никогда не курил и не злоупотреблял спиртным. Он до сих пор занимается на турнике и даже крутит колесо. При этом говорит, что не мечтает о жизни до 120 лет. Ну разве что так же долго будут жить его друзья и… враги. Бывая в Киеве, где Анатолий Петрович несколько лет руководил Международным центром психотерапии, он непременно встречался с журналистами газеты «ФАКТЫ», называя наше издание одним из своих любимых. Приезжал Анатолий Кашпировский и на прямую линию с читателями газеты, откровенно отвечая на вопросы и предаваясь воспоминаниям. «ФАКТЫ» выбрали самые интересные моменты этих бесед, многие из которых не вошли в прошлые публикации и печатаются впервые.

«У часовых оружие забирал, они еще и честь при этом отдавали. Без всякого гипноза»

— У меня за 27 лет была масса выступлений на сцене: Сахалин, Курилы, Сибирь, Север, села в Житомирской, Винницкой областях. 25 лет работал в психиатрической больнице, четыре года — на польском телевидении. В Польше мне была присуждена премия «Виктор». В числе получивших ее и Папа Римский, и Лех Валенса.

Украинцев называю «своими». В Москве мне неуютно. И чем дальше отъезжаю от Украины, тем она ближе. В последние годы меня очень тянет на родину.

Анатолий Кашпировский родился в Хмельницком в семье военного

Мне никто не предлагал работать на КГБ. Потому что я стою на научной почве, а не притворяюсь чудотворцем. Спецслужбы почему-то всегда притягивали липовые чудотворцы с их ложью об экстрасенсорных способностях.

Я — бродячий философ. Мне нельзя быть в одном месте, я должен все время обострять себя, сталкиваться с людьми.

Живу взахлеб. Что, мне только знать, как клизму ставить? Почему Чехов стал писателем? Ставил бы себе клизмы. Нельзя человека ограничивать в свободе.

Иногда чувствую угнетенность. Люди как-то по-мелкому меня оценивают, вместо того чтобы сказать: «Ты взял эту вершину, спасибо тебе». Ведь исчезают рубцы на сердце! Мое дело — открытие. Когда это дойдет до государства? В 1989 году мы перешли Рубикон — на сегодняшний день многие заболевания проходят без мучений. Тысячи людей остались с ногами. Тысячи женщин сохранили грудь. Поэтому позвольте мне быть человеком! А загонять меня в клизменное состояние, мою философскую работу сводить к клизме — этого не делайте.

Все мы игроки. Играем, того не замечая. Не замечая, натягиваем свои маски. А я, в принципе, нахожусь в маске, действующей на людей. И не могу ее сбросить даже перед самим собой. Меня это не утомляет. Это мое естественное состояние. Разве художника утомляет то, что он рисует? Поэта — то, что у него возникают какие-то строки? Я люблю общение с людьми, и мне нравится, что после нашего общения многие больные не умирают и с ними происходят изменения.

Произведя определенные манипуляции, Анатолий Михайлович, по его утверждению, может избавить человека от недомогания

Однажды я приехал в Киев к маме в 2 часа ночи и буквально через пару часов уехал. Она мне позвонила и сказала, что у нее почернели брови. Какое бы я не делал выражение лица (самое жалкое), но за моей спиной стоит мое дело — от этого нельзя избавиться. Этот фактор является усилителем ситуации.

Я много ездил, выступал перед разными аудиториями, даже на погранзаставах. Все просили: «Покажите что-нибудь». Признаюсь, хулиганил порой. У часовых оружие забирал — автомат, кинжал. Они еще и честь при этом отдавали. Без всякого гипноза.

«Я свою работу называю так: избавление от страданий без страданий»

— Мой метод нельзя повторить. Я сам и есть — метод! Вообще удивляюсь, почему медицина забрала у религии такое сложное явление, как депрессия! Ведь в церкви есть колокольный звон, ладан, купола, кресты, ритуалы, хоровое пение… А что можно увидеть в кабинете психотерапевта? Голый стол и врача, который говорит: «Спать! Вам приятно». Советская психотерапия была направлена на ограниченный круг заболеваний: заикание, вредные привычки, бессонница, навязчивые состояния.

Разве Зигмунд Фрейд далеко ушел? Он открыл дверь в бессознательное и вместо того, чтобы туда шагнуть, стал топтаться у двери, потом закрыл ее и занялся тем, что и советская психология, — неврозами. А тело осталось нетронутым. Конечно, существуют хирургия, терапия, дерматология. А оказалось, что наше тело является очень хорошим реагентом, и поэтому многие смертельные телесные заболевания могут проходить сами. Причем они оказались излечимыми без ощущения боли. Поэтому я свою работу называю так: избавление от страданий без страданий.

Цена любой философии определяется одним — количеством спасенных. У меня твердая позиция по данной теме. Меня устраивает моя вера в других, основанная на большом отклике людей. Мне приходили КамАЗы писем. Я совершил 32 тура по Соединенным Штатам Америки и получил пожизненное право на въезд в эту страну. За выдающиеся способности! Я был награжден медалью за помощь ветеранам Второй мировой войны. Трижды выступал в Организации Объединенных Наций.

Мой первый телемост был показан 2 марта 1989 года. Началось все еще в 1988 году, после телемоста Москва — Киев. Тогда я провел обезболивание пациентке, которой делали операцию на груди в Киевском институте онкологии. А через год уже был следующий телемост. 2 марта 1989 года во время телемоста Киев — Тбилиси мною было произведено обезболивание сразу двум пациенткам, которым делали полостные операции. Повторов этому пока в мире нет.

Телесеансы Кашпировского в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века были невероятно популярны

У меня был огромнейший опыт работы врачом-психиатром. А как его применить? Постепенно я пришел к идее телевизионного лечения. Но на телевидение нужно было попасть, никакой дядя за ручку меня туда не привел бы! Я был врачом сборной СССР по тяжелой атлетике. Там у меня появились очень хорошие знакомые. Один из них — Анатолий Писаренко (обладатель 17 мировых рекордов в тяжелой атлетике, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, президент Федерации тяжелой атлетики Украины. — Ред.). Разделяя мои идеи, он решил помочь сделать телевизионные передачи. Нам повезло. Самое главное, что мне удалось показать людям, — возможности человеческого организма. Организм — гений! Это сама природа. Он может вырабатывать колоссальные вещества, если правильно к нему подойти.

«У меня было несколько домов в Америке. А потом я вошел в телевизионный бизнес и потерял все»

— В 1991 году в Киеве состоялась научная конференция, в работе которой приняли участие 225 ученых. И они признали мой метод открытием. Я написал монографию. Вот только получить докторскую степень не успел, помешала перестройка, эта общая ломка в стране.

Появилась масса статей, авторы которых пытались меня как-то унизить или уменьшить значимость моей работы. Например, писали, что некоторые люди во время сеансов начинали неестественно крутить головами. А ведь это было как раз очевидное доказательство положительного синдрома. Во время моих занятий у людей исчезал остеохондроз. И они, почувствовав внезапное облегчение, начинали вращать головами. Это нормальное явление. У других остеохондроз проходил в области поясницы, и они начинали перегибаться через стулья. А это стали показывать, преподнося так, словно я ввожу людей в транс.

У меня был миллион долларов, и не один. В 1990 году, чтобы попасть ко мне на выступление в Нью-Йорке, люди платили по 500 долларов. Так что деньги были. Когда в США впервые приехал мой сын, ему понравилось, он захотел остаться. Я купил дом в городе Порт-Вашингтон на берегу океана. Трехэтажный, семь комнат, большущий двор — просто рай. Потом дочь в Америку переехала. (Дочь Анатолия Кашпировского погибла в 2018 году в Канаде. — Ред.) Знаете, сейчас очень жалею, что совершил тот шаг. Надо было сидеть дома!

Анатолий Кашпировский с женой и дочерью

Свои самые большие деньги я заработал на выступлениях. Собиралось огромное количество людей. Например, в Ташкенте я давал по три представления в день. И получил в итоге 650 тысяч рублей. Тогда доллар стоил 50 копеек! И что делать с такими деньгами? Мне было даже стыдно. Я отдал 150 тысяч рублей в фонд, который возглавлял Михаил Мамиашвили (многократный чемпион СССР, Европы и мира по классической борьбе. — Ред.). Купил квартиру, которую подарил во время следующего выступления.

Но это ведь только одна поездка! А сколько их было… Со всей страны приезжали и уговаривали. Из Иркутска, помню, самолет специально прислали, транспортный. Полетел. В Байкале искупался тогда, 18 декабря. И приобрел там машину — «Ниссан-Патрол», первую в Украине. Сибиряки — молодцы, машину эту доставили мне самолетом прямо в Киев.

У меня было несколько домов в Америке. А потом я вошел в телевизионный бизнес. И попался… Потерял все, полностью.

Я не сторонник худых женщин. Этот Версаче, портной, был сексуально дезориентирован и женщин превращал в мужчин, создал длинноногий безгрудый образ женщины, которая напоминает мужчину. Он глубоко ошибался — настоящие мужчины на таких женщин не клюют. В частности, я.

По молодости пробовал курить, но мне не понравилось — было невкусно. А кроме того, не люблю идти за толпой. Все курили, а я нет. У меня это с детства. Я там, где нет никого. До 33 лет капли вина во рту не имел. А вот белую горячку перенес. Дело было так. Сидел в кругу близких знакомых. Там была одна девочка, нравилась мне очень. И вот все выпивают, а я нет. Меня начинают уговаривать, дразнить.

Стоит бутылка бенедиктина. Я говорю: «Смотрите, как надо». Приложился — поверьте, выпил всю бутылку. До дна. А до того — ни капли не пил. Мне сначала стало очень хорошо, Шолохов вспомнился почему-то… Кое-как добрался до дома. Все соображал. Но едва лег, в голове началась такая круговерть! Закрываю глаза — китайцы, китайцы… Миллионы китайцев идут на меня. Открываю глаза — их нет. Только закрою, снова идут. Как психиатр понимаю, но поделать ничего не могу. И продолжалось это несколько дней. Настоящая «белочка».

Напомним, после скандальной истории с разоблачением знаменитого Доктора Пи (Андрея Слюсарчука) «ФАКТЫ» обращались за комментариями к Анатолию Кашпировскому, который близко знал Слюсарчука и лестно о нем отзывался. Знаменитый психотерапевт рассказал «ФАКТАМ», как он лично проверял феноменальную память Доктора Пи и как пытался устроить его на работу в Америке.

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