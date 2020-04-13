Украина

Кабмин выделил почти 45 млн гривен на борьбу с пожарами в Чернобыльской зоне

На заседании Правительства из резервного фонда Государственного бюджета выделено 44 млн 862,9 тыс грн на мероприятия по тушению пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС.

Как сообщает Министерство энергетики и охраны окружающей среды, ведомство инициировало выделение дополнительного финансирования на меры для предотвращения пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС. По данным ГСЧС, в 2020 году здесь уже произошло 27 пожаров на площади около 70 га. Укргидрометцентр отмечает повышение пожарной опасности из-за роста температур. Ситуация в зоне отчуждения опасна также тем, что может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью.

Выделенное финансирование будет направлено на дополнительное обеспечение подразделений ГСЧС необходимыми средствами.

Ранее сообщалось, что пожары в Чернобыле на два км приблизились к хранилищу радиоактивных отходов.

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