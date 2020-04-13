Происшествия

Пожары в зоне ЧАЭС: огню осталось преодолеть два километра до хранилища радиоактивных отходов (видео)

Пожар, возникший в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, который спасатели тушат с 4 апреля, опасно приблизился к местам хранения радиокативных отходов.

Об этом сообщает член общественного совета в Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. «Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов „Подлесный“, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС», — пишет он на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что, несмотря на все усилия спасателей, огонь быстро распространяется по территории.

Напомним, в ГСЧС сообщали, что пожары зафиксированы на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

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