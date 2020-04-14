- 09:05 «Здесь спала Джоан Роулинг»: автор «Гарри Поттера» выкупила дом, в котором провела детство
- 08:59 Дождь не помог? Пожарные сообщили о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне
- 08:45 Не вырабатываются антитела: в ВОЗ рассказали о возможности рецидива у переболевших COVID-19
- 08:43 Красавец-бойфренд матери Неймара оказался геем
- 08:36 «Мир сошел с ума»: «королева моды» Анна Винтур шокировала снимком в спортивных штанах
- 08:21 Великий вторник 14 апреля: что нужно делать в этот день
- 07:59 Работа рынков во время карантина: Ляшко отменил свое решение
- 07:55 Украина — Польша: онлайн-видеотрансляция матча по FIFA 20
- 07:45 «А где жена?»: экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис удивили новым фото из карантина
- 07:36 «Самочувствие хорошее»: Скороход рассказала, как ее лечат от коронавируса
- 07:26 Имеют ли право кредиторы требовать уплаты долга во время карантина
- 07:26 Очень вкусная пасха-краффин: легкий рецепт
«Самочувствие хорошее»: Скороход рассказала, как ее лечат от коронавируса
Инфицированная коронавирусом народный депутат Анна Скороход, которая попала в больницу после ухудшения состояния новорожденного сына, рассказала о своем самочувствии на 10 день после госпитализации.
По ее словам, к ней вернулось обоняние, температура упала.
Также нардеп раскрыла секрет, чем ее лечат. Как оказалось, медики прописали женщине антибиотик и препарат «Лопинавир».
«Сдали тест еще раз, ждем», — написала Анна в Telegram.
Напомним, Анну Скороход госпитализировали 4 апреля после того, как у ее ребенка обнаружили COVID-19. Она также почувствовала себя плохо и сообщила, что на 15 день симптомы коронавирусной болезни вернулись, причем самочувствие стало гораздо хуже, чем в начале заболевания.
О том, кто еще из нардепов заразился COVID-19, читайте в обновляемом материале «ФАКТОВ» «Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».