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Украина

«Самочувствие хорошее»: Скороход рассказала, как ее лечат от коронавируса

7:36 14 апреля 2020 541
«Самочувствие хорошее»: Скороход рассказала, как ее лечат от коронавируса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Инфицированная коронавирусом народный депутат Анна Скороход, которая попала в больницу после ухудшения состояния новорожденного сына, рассказала о своем самочувствии на 10 день после госпитализации.

По ее словам, к ней вернулось обоняние, температура упала.

Также нардеп раскрыла секрет, чем ее лечат. Как оказалось, медики прописали женщине антибиотик и препарат «Лопинавир».

«Сдали тест еще раз, ждем», — написала Анна в Telegram.

Напомним, Анну Скороход госпитализировали 4 апреля после того, как у ее ребенка обнаружили COVID-19. Она также почувствовала себя плохо и сообщила, что на 15 день симптомы коронавирусной болезни вернулись, причем самочувствие стало гораздо хуже, чем в начале заболевания.

О том, кто еще из нардепов заразился COVID-19, читайте в обновляемом материале «ФАКТОВ» «Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список».

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