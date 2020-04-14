- 09:05 «Здесь спала Джоан Роулинг»: автор «Гарри Поттера» выкупила дом, в котором провела детство
- 08:59 Дождь не помог? Пожарные сообщили о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне
- 08:45 Не вырабатываются антитела: в ВОЗ рассказали о возможности рецидива у переболевших COVID-19
- 08:43 Красавец-бойфренд матери Неймара оказался геем
- 08:36 «Мир сошел с ума»: «королева моды» Анна Винтур шокировала снимком в спортивных штанах
- 08:21 Великий вторник 14 апреля: что нужно делать в этот день
- 07:59 Работа рынков во время карантина: Ляшко отменил свое решение
- 07:55 Украина — Польша: онлайн-видеотрансляция матча по FIFA 20
- 07:45 «А где жена?»: экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис удивили новым фото из карантина
- 07:36 «Самочувствие хорошее»: Скороход рассказала, как ее лечат от коронавируса
- 07:26 Имеют ли право кредиторы требовать уплаты долга во время карантина
- 07:26 Очень вкусная пасха-краффин: легкий рецепт
Великий вторник 14 апреля: что нужно делать в этот день
Во вторник, 14 апреля, второй день Страстной седмицы в 2020 году, Церковь вспоминает, как Христос обличал фарисеев и книжников и проповедовал в Иерусалимском храме. Тогда, услышав проповеди Спасителя, первосвященники приняли решение схватить Его и убить, так как увидели в нем угрозу для себя.
По народным поверьям во вторник хозяйки старались подготовиться к Воскресенью, перестирав все — белье, одежду, рушники, которыми будут украшаться иконы к празднику, а также покрывала.
К генеральной уборке в доме обычно приступали еще в понедельник, а во вторник стирали и выбивали коврики и дорожки, ведь в доме на Пасху должно пахнуть свежестью и всякими вкусностями, которые также готовят на этой неделе.
Подробнее о традициях на Страстную неделю читайте в статье «Страстная неделя: как подготовиться к Пасхе и чего нельзя делать накануне торжества».
Также «ФАКТЫ» предложили приготовить необычные и очень легкие пасхальные куличи краффины.
Фото sokrsokr.net
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».