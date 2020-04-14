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Общество и люди

Великий вторник 14 апреля: что нужно делать в этот день

8:21 14 апреля 2020 338
Проповеди в Иерусалиме
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 14 апреля, второй день Страстной седмицы в 2020 году, Церковь вспоминает, как Христос обличал фарисеев и книжников и проповедовал в Иерусалимском храме. Тогда, услышав проповеди Спасителя, первосвященники приняли решение схватить Его и убить, так как увидели в нем угрозу для себя.

По народным поверьям во вторник хозяйки старались подготовиться к Воскресенью, перестирав все — белье, одежду, рушники, которыми будут украшаться иконы к празднику, а также покрывала.

К генеральной уборке в доме обычно приступали еще в понедельник, а во вторник стирали и выбивали коврики и дорожки, ведь в доме на Пасху должно пахнуть свежестью и всякими вкусностями, которые также готовят на этой неделе.

Подробнее о традициях на Страстную неделю читайте в статье «Страстная неделя: как подготовиться к Пасхе и чего нельзя делать накануне торжества».

Также «ФАКТЫ» предложили приготовить необычные и очень легкие пасхальные куличи краффины.

Фото sokrsokr.net

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