«Здесь спала Джоан Роулинг»: автор «Гарри Поттера» выкупила дом, в котором провела детство (фото)

Мир

Автор популярных во всем мире книг о Гарри Поттере, британская писательница-миллиардерша Джоан Роулинг выкупила дом, в котором прошло ее детство. Этот старинный небольшой особняк под названием Church Cottage (Церковный коттедж, расположенный по соседству с местной церковью) в деревне Тутсхилл близ города Чепстоу, считается зданием, имеющим историческую ценность. 54-летняя Роулинг заплатила за него 400 тысяч фунтов (более 500 тысяч долларов).

Как пишет издание Daily Mail, в этом доме будущая звезда проживала в возрасте от девяти до 18 лет — вместе с ее ныне покойной матерью Анной Волант, отцом Питером Роулингом и младшей сестрой Дайан. В ее спальне сохранилась даже надпись на стене, которую она сделала в 17 лет: «Здесь спала Джоан Роулинг примерно в 1982».

Джоан уже получила от властей разрешение на ремонт в доме. Местные жители гадают о том, что Джоан, которая постоянно проживает в Эдинбурге, собирается делать с этой недвижимостью.

Сохранилась сделанная Джоан надпись на стене

Джоан с родителями и младшей сестрой

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джоан Роулинг избавилась от симптомов коронавируса с помощью особой техники дыхания (видео).



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