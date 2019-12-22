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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей в 2019 году: кто в него вошел

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей уходящего 2019 года. Первое место в рейтинге заняла автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Так, за прошлый год писательница заработала 92 миллиона долларов. При этом, основным источников ее доходов больше не являются продажи книг. Основные средства Роулинг получает благодаря театральным представлениям и тематическим паркам, посвященным Гарри Поттеру, пишет Forbes.

На втором месте разместился Джеймс Паттерсон, который за прошлый год заработал 80 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров бывшая Первая леди США Мишель Обама, мемуары которой «Becoming. Моя история» были проданы тиражом более 10 миллионов экземпляров в разных форматах.

В пятерку самых высокооплачиваемых писателей 2019 года также попали Джефф Кинни (20 миллионов долларов) и Стивен Кинг (17 миллионов долларов).

Как писали «ФАКТЫ», бывшая первая леди США Мишель Обама написала свои воспоминания «Становление», которые стали не просто бестселлером, а самой продаваемой книгой в США в 2018 году. В первый же день «Становление» было продано тиражом 750 тысяч копий, что является рекордом для мемуаров.

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