Доллар резко подешевел: сколько стоит валюта 14 апреля

Деньги

На вторник, 14 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 27,0404 грн за доллар — национальная украинская валюта укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, официальный курс доллара установлен на уровне 27,04 гривен за доллар, а евро — 29,53 гривни за евро.

Тем временем «Минфин» публикует данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.

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