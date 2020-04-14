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Деньги

Доллар резко подешевел: сколько стоит валюта 14 апреля

9:20 14 апреля 2020 406
Доллары
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На вторник, 14 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 27,0404 грн за доллар — национальная украинская валюта укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, официальный курс доллара установлен на уровне 27,04 гривен за доллар, а евро — 29,53 гривни за евро.

Тем временем «Минфин» публикует данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал с комментариями финансовых аналитиков о том, что происходит на валютном рынке и что ждет украинскую гривню, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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