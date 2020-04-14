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Доллар резко подешевел: сколько стоит валюта 14 апреля
На вторник, 14 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 27,0404 грн за доллар — национальная украинская валюта укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, официальный курс доллара установлен на уровне 27,04 гривен за доллар, а евро — 29,53 гривни за евро.
Тем временем «Минфин» публикует данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.
Эксклюзивный материал с комментариями финансовых аналитиков о том, что происходит на валютном рынке и что ждет украинскую гривню, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.