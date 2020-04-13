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Доллар резко просел и вплотную приблизился к психологической отметке: курсы НБУ на 14 апреля
Национальный банк снизил официальный курс доллара на 14 апреля до 27,04 гривен,
Официальный курс евро также «просел» — с 29,5606 гривен до 29,5376 гривен.
На межбанковском валютном рынке торги закрылись на отметках 27,02 гривен за доллар (продажа) и 26,98 гривен (покупка). Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 29,69 гривен за евро.
Напомним, начавшаяся неделя может продемонстрировать незначительное изменение курса доллара к гривне, но лишь вблизи текущих уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27 грн, а наличный доллар в банках — около 27,1−27,4 грн. Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Курс доллара застыл у отметки 27 гривен: чего ждать на этой неделе».
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