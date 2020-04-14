Украина

Люди бежали со своих должностей: Притула жестко высказался о кадровой политике Зеленского

Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, который баллотировался в Раду по спискам партии «Голос», раскритиковал кадровую политику президента Зеленского.

По его мнению, кадровые просчеты могут дорого обойтись украинцам, ведь первое правительство Зе — Алексея Гончарука — полностью «профукало» подготовку к борьбе с коронавирусом.

«Кабинет Министров не успел испугаться, а уже ушел едва ли не в полном составе, со своих должностей люди сбежали», — пошутил Притула в интервью Украинской правде.

Также он выразил сомнение в эффективности нового генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая начала с обещаний объявить подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко и решения о форменной одежде для прокуроров.

«Нет, действительно, очень важный вопрос для прокуратуры — то, что нужно вернуть мундиры с погонами, это крайне важно… Вот больше нечем заняться, вот только этим вопросом!», — иронизировал шоумен.

Он также подчеркнул, что лично знаком с Владимиром Зеленским и до сих пор верит в его искренние намерения принести пользу Украине. Поэтому он выразил надежду на то, что первый год был годом науки для президента в том, что на должности во власти нужно расставлять людей, обращая внимание не только на их преданность, и не только на их приближенность к его персоне, а еще и обращать внимание на их профессионализм.

Напомним, известный публицист Ярослав Грицак в интервью «ФАКТАМ» констатировал, что нынешняя украинская власть настолько слабая и неподготовленная к управлению государством, что не может найти профессионалов, которые бы могли возглавить те или иные направления.

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