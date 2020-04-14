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Муж певицы Пинк рассказал, как тяжело болели его жена и маленький сын, заразившиеся коронавирусом (фото)
Муж американской певицы Пинк, которая ранее призналась, что они с сыном переболели коронавирусом, рассказал в интервью радиостанции SiriusXM о том, как тяжело протекала болезнь у его родных. Мотогонщик Кэри Харт сказал, что его 40-летняя жена и трехлетний сын Джеймсон оба были «очень больны». Причем, малыш был даже в худшем состоянии, чем его мама, что противоречит теории о том, будто бы коронавирус поражает только стариков.
«У него несколько недель была очень высокая температура — до 39,4 градусов. Ему приходилось делать прохладные ванны по четыре-пять раз в день, чтобы сбить жар», — рассказал Кэри.
«Моя жена также перенесла это плохо. У нее имеются проблемы со здоровьем — вы знаете, у нее астма. Вирус жестко атаковал ее легкие и грудь. Ей было тяжело дышать», — сказал 44-летний Харт. В то же время у самого Харта и их восьмилетней дочери Уиллоу не было никаких симптомов.
Пинк, чье настоящее имя Алиша Бет Мур, со своей стороны заявила, что была страшно напугана тем, то происходило с ней и, особенно, с ее ребенком. «Много ночей я провела в слезах. Я никогда столько не молилась за всю свою жизнь», — призналась она. И добавила, что никто не застрахован от болезни — хотя врачи говорили, что для детей вирус не является опасным.
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