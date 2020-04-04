Певица Пинк и ее трехлетний сын переболели коронавирусом

Шоу-бизнес

Американская певица Пинк сообщила в соцсетях, что переболела коронавирусом. 40-летняя звезда написала, что симптомы болезни проявились у нее и ее трехлетнего сына Джеймсона две недели назад. Тест Пинк на COVID-19 показал положительный результат. В настоящее время, после лечения в самоизоляции, певица чувствует себя нормально. Повторный тест оказался уже негативным.

Подробности протекания болезни у ребенка Пинк не сообщила. Помимо сына у певицы и ее мужа-мотогонщика Кэри Харта также есть восьмилетняя дочь Уиллоу.

Звезда заявила, что болезнь — «серьезна и реальна». И призвала своих поклонников соблюдать меры безопасности. Она также раскритиковала правительство США за отсутствие необходимого количества доступных тестов на коронавирус.

Пинк, которая входит в число самых высокооплачиваемых певиц мира, также сделала пожертвования на общую сумму в миллион долларов в пользу работников сферы здравоохранения.

Как писали «ФАКТЫ», США продолжают лидировать по числу инфицированных. Общее число зараженных достигло 271 тысячи 152 человек. Скончались 6 946.

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