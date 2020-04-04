- 09:48 Гибель внучки Кеннеди и ее восьмилетнего сына подтвердила семья
- 09:44 Трагически погиб канадский 16-летний актер, звезда нескольких популярных сериалов
- 09:32 «Генпрокурор была крайне недовольна»: Трепак рассказал о серьезном конфликте с Венедиктовой
- 09:31 Трамп отомстил сотруднику разведки, который рассказал о скандальном разговоре с Зеленским
- 09:13 Певица Пинк и ее трехлетний сын переболели коронавирусом
- 08:48 Известная американская газета снова оставила Украину без Крыма
- 08:23 В Днепре обворовали больницу, которая принимает больных с коронавирусом
- 07:58 Коронавирус убил украинца во Франции
- 07:45 Ссоры и неожиданные знакомства: любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака
- 07:35 «ПриватБанк» подал иск против бывших владельцев
- 07:34 Нежные и сочные: простой рецепт постных тефтелей из овсянки
- 07:10 Свежо и солнечно: синоптики огласили прогноз погоды на выходные
Певица Пинк и ее трехлетний сын переболели коронавирусом
Американская певица Пинк сообщила в соцсетях, что переболела коронавирусом. 40-летняя звезда написала, что симптомы болезни проявились у нее и ее трехлетнего сына Джеймсона две недели назад. Тест Пинк на COVID-19 показал положительный результат. В настоящее время, после лечения в самоизоляции, певица чувствует себя нормально. Повторный тест оказался уже негативным.
Подробности протекания болезни у ребенка Пинк не сообщила. Помимо сына у певицы и ее мужа-мотогонщика Кэри Харта также есть восьмилетняя дочь Уиллоу.
Звезда заявила, что болезнь — «серьезна и реальна». И призвала своих поклонников соблюдать меры безопасности. Она также раскритиковала правительство США за отсутствие необходимого количества доступных тестов на коронавирус.
Пинк, которая входит в число самых высокооплачиваемых певиц мира, также сделала пожертвования на общую сумму в миллион долларов в пользу работников сферы здравоохранения.
Как писали «ФАКТЫ», США продолжают лидировать по числу инфицированных. Общее число зараженных достигло 271 тысячи 152 человек. Скончались 6 946.
Читайте также: Знаменитый американский музыкант умер от коронавируса в 52 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..