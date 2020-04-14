26.84 / 27.24 29.02 / 29.71
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Медицинская школа бесплатно проводит обучение врачей онлайн

10:32 14 апреля 2020 17
врач за компьютером
Ирина КАТРИЧ, специально для «ФАКТОВ»

В условиях карантина для медиков особенно важно получать новые знания. И это возможно. Например, многопрофильная медицинская школа School of innovative medicine, специализирующаяся на последипломном образовании врачей, полностью поменяла свой формат и теперь организовывает онлайн-курсы и конференции по разным направлениям.

Школа была создана в ноябре 2019 года и за это время успела провести около 25 мероприятий, привлекая в качестве лекторов лучших специалистов страны. Если в 2019 году школа начала работу с трех основных направлений (эндокринология, гинекология и хирургия), то сейчас их уже пятнадцать.

Как сообщил представитель школы, все онлайн-конференции на время карантина стали бесплатными для врачей, что дает им возможность, находясь дома, получать бесценные знания. На ближайшие конференции, которые состоятся уже в середине апреля, зарегистрировалось более 2500 человек.

Важно отметить, что школа имеет серьезную научную базу в лице Центра инновационных медицинских технологий и Украинской ассоциации метаболической медицины. Это дает возможность врачам после прослушанных лекций ведущих специалистов пройти тест и, набрав 70 процентов правильных ответов, получить сертификат.

Все бесплатные мероприятия, онлайн-вебинары публикуются и анонсируются на странице школы в Facebook: facebook.com/simukraine или на сайте sim-ukraine.com.

Напомним, что Минздрав Украины трансформировал систему последипломного образования для врачей. Если раньше они проходили плановую аттестацию раз в пять лет, то сейчас должны обязательно посещать образовательные мероприятия, чтобы до конца каждого года набрать не менее 50 баллов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал «маркерную точку» в противостоянии коронавирусу, он считает, что медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысячи больных коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

полиция расследует убийство на Левандовке во Львове

Загадочное убийство во Львове: найдены мертвыми пожилые супруги (фото)

Анна Седокова

Седокова рассказала, как Меладзе манипулирует участницами "ВИА-Гры"

Путин

Сказать "спасибо" Путину за 200 евро: в Италии разгорелся очередной скандал с российской гумпомощью

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер