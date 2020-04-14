Медицинская школа бесплатно проводит обучение врачей онлайн

Здоровье и медицина

В условиях карантина для медиков особенно важно получать новые знания. И это возможно. Например, многопрофильная медицинская школа School of innovative medicine, специализирующаяся на последипломном образовании врачей, полностью поменяла свой формат и теперь организовывает онлайн-курсы и конференции по разным направлениям.

Школа была создана в ноябре 2019 года и за это время успела провести около 25 мероприятий, привлекая в качестве лекторов лучших специалистов страны. Если в 2019 году школа начала работу с трех основных направлений (эндокринология, гинекология и хирургия), то сейчас их уже пятнадцать.



Как сообщил представитель школы, все онлайн-конференции на время карантина стали бесплатными для врачей, что дает им возможность, находясь дома, получать бесценные знания. На ближайшие конференции, которые состоятся уже в середине апреля, зарегистрировалось более 2500 человек.



Важно отметить, что школа имеет серьезную научную базу в лице Центра инновационных медицинских технологий и Украинской ассоциации метаболической медицины. Это дает возможность врачам после прослушанных лекций ведущих специалистов пройти тест и, набрав 70 процентов правильных ответов, получить сертификат.



Все бесплатные мероприятия, онлайн-вебинары публикуются и анонсируются на странице школы в Facebook: facebook.com/simukraine или на сайте sim-ukraine.com.



Напомним, что Минздрав Украины трансформировал систему последипломного образования для врачей. Если раньше они проходили плановую аттестацию раз в пять лет, то сейчас должны обязательно посещать образовательные мероприятия, чтобы до конца каждого года набрать не менее 50 баллов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал «маркерную точку» в противостоянии коронавирусу, он считает, что медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысячи больных коронавирусом.

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